TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Hasan Hüseyin Cambaz'ın Babası Tepkisiyle Yürekleri Dağladı

Geçtiğimiz gün, Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ fabrikasına gerçekleşen saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybedenler için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlenmeye başladı. Olayın ardından, acılı ailelere de mikrofon uzatıldı.