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TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Hasan Hüseyin Cambaz'ın Babası Tepkisiyle Yürekleri Dağladı

TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Hasan Hüseyin Cambaz'ın Babası Tepkisiyle Yürekleri Dağladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 13:19

Geçtiğimiz gün, Ankara Kahramankazan'da bulunan TUSAŞ fabrikasına gerçekleşen saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybedenler için memleketlerinde cenaze törenleri düzenlenmeye başladı. Olayın ardından, acılı ailelere de mikrofon uzatıldı.

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Saldırıda şehit olan Hasan Hüseyin Cambaz'ın babası güçlükle konuştu.

Saldırıda şehit olan Hasan Hüseyin Cambaz'ın babası güçlükle konuştu.

Oğlunun 2 senelik evli olduğunu söyleyen acılı baba “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar bu çakallar benim oğluma.” sözleri yürekleri dağladı.

Oğlunun 2 senelik evli olduğunu söyleyen acılı baba “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar bu çakallar benim oğluma.” sözleri yürekleri dağladı.

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