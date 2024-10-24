TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Hasan Hüseyin Cambaz'ın Babası Tepkisiyle Yürekleri Dağladı
TUSAŞ Saldırısında Şehit Olan Hasan Hüseyin Cambaz'ın Babası Tepkisiyle Yürekleri Dağladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saldırıda şehit olan Hasan Hüseyin Cambaz'ın babası güçlükle konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oğlunun 2 senelik evli olduğunu söyleyen acılı baba “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar bu çakallar benim oğluma.” sözleri yürekleri dağladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın