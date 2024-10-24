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CHP Lideri Özgür Özel TUSAŞ Saldırısında Hayatını Kaybeden Taksici Murat Arslan'ın Babasını Aradı

CHP Lideri Özgür Özel TUSAŞ Saldırısında Hayatını Kaybeden Taksici Murat Arslan'ın Babasını Aradı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 09:17

Geçtiğimiz gün, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine düzenlenen hain terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin, tesise giderken kullandıkları taksinin şoförünü de öldürdüğü ortaya çıktı.

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CHP lideri Özgür Özel, Murat Arslan'ın acılı babasını telefonla arayarak taziyede bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, Murat Arslan'ın acılı babasını telefonla arayarak taziyede bulundu.

Ankara'ya doğru yola çıktığını ve cenazeye katılacağını belirten Özel, "Başınız sağolsun, kahrolduk, çok üzüldük" dedi.

Ankara'ya doğru yola çıktığını ve cenazeye katılacağını belirten Özel, "Başınız sağolsun, kahrolduk, çok üzüldük" dedi.

İşte o görüşme;

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