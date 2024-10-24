CHP Lideri Özgür Özel TUSAŞ Saldırısında Hayatını Kaybeden Taksici Murat Arslan'ın Babasını Aradı
CHP Lideri Özgür Özel TUSAŞ Saldırısında Hayatını Kaybeden Taksici Murat Arslan'ın Babasını Aradı
Geçtiğimiz gün, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine düzenlenen hain terör saldırısında 5 kişi şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin, tesise giderken kullandıkları taksinin şoförünü de öldürdüğü ortaya çıktı.
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CHP lideri Özgür Özel, Murat Arslan'ın acılı babasını telefonla arayarak taziyede bulundu.
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Ankara'ya doğru yola çıktığını ve cenazeye katılacağını belirten Özel, "Başınız sağolsun, kahrolduk, çok üzüldük" dedi.
İşte o görüşme;
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