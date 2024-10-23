Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba'dan Bahçeli'ye Tepki Geldi: "Tüm Kirli Planlarınızın Farkındayız"

Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşması için yaptığı çağrı oldukça tepki çekmişti. Bu çağrının üzerine Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı zaten gergin olan sinirleri iyice gerdi.
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Geçtiğimiz yıllarda "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanan ve 4 yıl hapsi istenen Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba da bu çağrıya sessiz kalamadı.
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"Bahçeli sen kimsin ki benim çocuğumun katilini affedesin" diyen Akbaba "Tüm kirli planlarınızın farkındayız. Elbirliğiyle Anayasa'yı değiştirip federasyona geçmek için bu vatana, aziz şehitlerimize ve biz şehit ailelerine zulmediyorsunuz. Allah da size zulmetsin!" açıklamasını yaptı.
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