Şehit Anneleri Derneği Başkanı Pakize Akbaba'dan Bahçeli'ye Tepki Geldi: "Tüm Kirli Planlarınızın Farkındayız"

Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşması için yaptığı çağrı oldukça tepki çekmişti. Bu çağrının üzerine Ankara'da TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı zaten gergin olan sinirleri iyice gerdi.