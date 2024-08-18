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Hangi Minyon Senin Ruh Eşin?

etiket Hangi Minyon Senin Ruh Eşin?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
18.08.2024 - 11:01

İzlediğiniz dizi veya filmlerde kendinizi özdeşleştirdiğiniz bazı karakterler olmuştur. Biz de bu testte, meşhur animasyon film Minyonlar karakterlerinden hangisinin senin ruh eşin olduğunu söylüyoruz! 👇

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1. Sabah uyandığında ilk işin ne olur?

2. Arkadaşlarınla plan yaparken hangisini tercih edersin?

3. Hangi hobi tam sana göre?

4. Bir film izlerken ne tür sahnelerden hoşlanırsın?

5. Söyle bakalım, bir süper güç seçmen gerekseydi hangisini seçerdin?

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6. Tatil yapmayı planladığında hangisini tercih edersin?

7. Peki, kendini tek kelimeyle tanımlamanı istesek 👇

8. Son olarak, en çok hangi Minyonlar karakterini seversin?

Kevin!

Senin ruh eşin Kevin! Onun liderlik yetenekleri ve macera dolu kişiliği seninle mükemmel bir uyum içinde. Sen de tıpkı Kevin gibi cesur ve yaratıcı birisin. Onun yanında her zaman eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşayabilirsin. Hayatının her anında seninle maceraya atılmaya hazır bir Kevin seni bekliyor!

Stuart!

Senin ruh eşin Stuart! O, rahat ve cool tarzıyla seninle mükemmel bir uyum sağlıyor. Sen de tıpkı Stuart gibi her zaman keyifli ve rahat bir hayat sürmeyi seven birisin. Stuart'ın yanında her an gülümseyecek ve rahatlayacaksın. Onun enerjisi seninle birleştiğinde harika anlar yaşanacağına hiç şüphen olmasın!

Bob!

Senin ruh eşin Bob! Onun sevimli ve duygusal doğası seninle harika bir uyum içinde. Sen de tıpkı Bob gibi sevdiklerine çok bağlı ve duygusal birisin. Bob’un yanında her zaman sevgi ve samimiyet bulabilirsin. Onun sıcaklığı seninle birleştiğinde mükemmel bir arkadaşlık oluşacak!

Dave!

Senin ruh eşin Dave! Onun eğlenceli ve enerjik kişiliği seninle mükemmel bir uyum içinde. Sen de tıpkı Dave gibi her an hayatı dolu dolu yaşamayı seven, her anın tadını çıkaran birisin. Dave’in yanında her zaman kahkaha ve eğlence bulabilirsin. Onunla her anını dolu dolu ve mutlu geçireceksin!

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