Hangi Minyon Senin Ruh Eşin?
Hangi Minyon Senin Ruh Eşin?
İzlediğiniz dizi veya filmlerde kendinizi özdeşleştirdiğiniz bazı karakterler olmuştur. Biz de bu testte, meşhur animasyon film Minyonlar karakterlerinden hangisinin senin ruh eşin olduğunu söylüyoruz! 👇
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1. Sabah uyandığında ilk işin ne olur?
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2. Arkadaşlarınla plan yaparken hangisini tercih edersin?
3. Hangi hobi tam sana göre?
4. Bir film izlerken ne tür sahnelerden hoşlanırsın?
5. Söyle bakalım, bir süper güç seçmen gerekseydi hangisini seçerdin?
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