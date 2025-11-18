onedio
Hamilelikte Yüksek Stres, Bebeklerin Süt Dişlerinin Normalden Daha Erken Çıkmasına Neden Olabilir

Hamilelikte Yüksek Stres, Bebeklerin Süt Dişlerinin Normalden Daha Erken Çıkmasına Neden Olabilir

Hamilelik dönemi, hem anne hem de bebek için kritik bir süreçtir. Yapılan yeni araştırmalar, anne adaylarının yaşadığı yoğun stresin sadece kendi sağlığını değil, doğacak bebeklerinin gelişimini de etkileyebileceğini ortaya koydu. Özellikle hamileliğin son aylarında yüksek kortizol gibi stres hormonlarına maruz kalan annelerin bebeklerinde süt dişlerinin normalden daha erken çıktığı belirlendi. Bu durum, bebeğin diş ve kemik gelişimi üzerinde küçük ama dikkat çekici etkiler yaratabiliyor. Anne adaylarının stres düzeyini yönetmeleri, hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlıklı gelişimi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Hamilelik dönemi stresi, sadece anne adayının sağlığını değil, doğacak bebeğin gelişimini de etkileyebilir.

Hamilelik dönemi stresi, sadece anne adayının sağlığını değil, doğacak bebeğin gelişimini de etkileyebilir.

Yüksek tansiyon, kalp problemleri veya erken doğum gibi risklerin yanı sıra, yeni araştırmalar hamilelikte stres yaşayan annelerin bebeklerinde dişlerin daha erken çıkabileceğini ortaya koydu.

Rochester Üniversitesi’nden araştırmacılar, özellikle hamileliğin son aylarında anne adaylarının yüksek stres hormonu düzeylerinin, bebeklerde süt dişlerinin erken sürmesine neden olabileceğini belirtti. Araştırmayı yürüten Ying Meng, “Anne adaylarının özellikle kortizol seviyesinin yüksek olması, bebeklerin dişlerinin daha erken çıkmasıyla bağlantılı” diyor.

Araştırmada ikinci ve üçüncü trimesterde 142 kadının tükürük örneklerinden kortizol, progesteron, testosteron ve diğer hormon seviyeleri ölçüldü.

Araştırmada ikinci ve üçüncü trimesterde 142 kadının tükürük örneklerinden kortizol, progesteron, testosteron ve diğer hormon seviyeleri ölçüldü.

Doğan bebekler ise 1, 2, 4, 6, 12, 18 ve 24. aylarda diş hekimi kontrollerine alındı.

Bebeklerin 6. ayında %15’inin bir ila altı dişi çıkmışken, 12. ayında neredeyse %98’inin 12 dişi vardı. Kortizol seviyesi yüksek olan annelerin bebeklerinde, düşük seviyeli annelerin bebeklerine kıyasla 6. ayda ortalama 4 diş daha fazla çıktı.

Kortizol, vücudun stres yanıtını tetikleyen bir hormon olmasının yanı sıra kemik ve diş gelişimini de etkileyebiliyor. Meng, “Yüksek anne kortizolü, fetüsün büyümesini ve mineral metabolizmasını değiştirebilir; kalsiyum ve D vitamini düzenini etkileyerek kemik ve dişlerin mineralizasyonunu hızlandırabilir” diyor.

Araştırma, annelerin diğer hormon seviyelerinin de diş çıkışını etkileyebileceğini gösterdi. Örneğin, estradiol ve testosteron seviyeleri, bir yaşındaki bebeklerde daha fazla dişle bağlantılı bulunurken, progesteron ve testosteron 2 yaş dişlerini etkileyebiliyor. Tiroit hormonu triiodotironin ise 18 ve 24. ayda diş sayısıyla ilişkili bulundu.

Meng, “Hangi hormonların veya gelişim yollarının diş çıkış zamanını değiştirdiğini ve bunun çocukların genel sağlığıyla tam olarak nasıl bağlantılı olduğunu hâlâ tam olarak bilmiyoruz” diyor.

