Hamilelikte Yüksek Stres, Bebeklerin Süt Dişlerinin Normalden Daha Erken Çıkmasına Neden Olabilir
Kaynak: https://nypost.com/2025/11/18/health/...
Hamilelik dönemi, hem anne hem de bebek için kritik bir süreçtir. Yapılan yeni araştırmalar, anne adaylarının yaşadığı yoğun stresin sadece kendi sağlığını değil, doğacak bebeklerinin gelişimini de etkileyebileceğini ortaya koydu. Özellikle hamileliğin son aylarında yüksek kortizol gibi stres hormonlarına maruz kalan annelerin bebeklerinde süt dişlerinin normalden daha erken çıktığı belirlendi. Bu durum, bebeğin diş ve kemik gelişimi üzerinde küçük ama dikkat çekici etkiler yaratabiliyor. Anne adaylarının stres düzeyini yönetmeleri, hem kendi sağlıkları hem de bebeklerinin sağlıklı gelişimi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamilelik dönemi stresi, sadece anne adayının sağlığını değil, doğacak bebeğin gelişimini de etkileyebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmada ikinci ve üçüncü trimesterde 142 kadının tükürük örneklerinden kortizol, progesteron, testosteron ve diğer hormon seviyeleri ölçüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın