Hamilelikte Yüksek Stres, Bebeklerin Süt Dişlerinin Normalden Daha Erken Çıkmasına Neden Olabilir

Doğan bebekler ise 1, 2, 4, 6, 12, 18 ve 24. aylarda diş hekimi kontrollerine alındı.

Bebeklerin 6. ayında %15’inin bir ila altı dişi çıkmışken, 12. ayında neredeyse %98’inin 12 dişi vardı. Kortizol seviyesi yüksek olan annelerin bebeklerinde, düşük seviyeli annelerin bebeklerine kıyasla 6. ayda ortalama 4 diş daha fazla çıktı.

Kortizol, vücudun stres yanıtını tetikleyen bir hormon olmasının yanı sıra kemik ve diş gelişimini de etkileyebiliyor. Meng, “Yüksek anne kortizolü, fetüsün büyümesini ve mineral metabolizmasını değiştirebilir; kalsiyum ve D vitamini düzenini etkileyerek kemik ve dişlerin mineralizasyonunu hızlandırabilir” diyor.

Araştırma, annelerin diğer hormon seviyelerinin de diş çıkışını etkileyebileceğini gösterdi. Örneğin, estradiol ve testosteron seviyeleri, bir yaşındaki bebeklerde daha fazla dişle bağlantılı bulunurken, progesteron ve testosteron 2 yaş dişlerini etkileyebiliyor. Tiroit hormonu triiodotironin ise 18 ve 24. ayda diş sayısıyla ilişkili bulundu.

Meng, “Hangi hormonların veya gelişim yollarının diş çıkış zamanını değiştirdiğini ve bunun çocukların genel sağlığıyla tam olarak nasıl bağlantılı olduğunu hâlâ tam olarak bilmiyoruz” diyor.