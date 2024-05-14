Güzellik Sektöründe Organik ve Doğal Kavramları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Organik ve doğal gıda, güzellik veya evde bakım ürünlerini tanımlarken sıklıkla kullanılan terimler olarak karşımıza çıkar.

Peki ne anlama geliyorlar? Bir ürün gerçekten organik ve doğal değilse, muhtemelen modern tarım yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemler tipik olarak, verimi ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için genetiği değiştirilmiş tohumları, böcek ilaçlarını, herbisitleri ve diğer kimyasalları kullanır. Üretim sürecinde kullanılan zirai ilaçları, böcek ilaçlarını ve diğer kimyasalları göz önünde bulundurarak, organik ve tercihen yerel ürünleri tercih etmek önemlidir.

Cildimiz bizim en büyük organımız ve gözenekli olduğu için içerikler kan dolaşımımıza ve lenfatik sistemimize emiliyor. Güzellik ürünlerinde tipik olarak kullanılan kimyasalların (örn. parabenler, sodyum lauril sülfat, petrolatum, ftalatlar, sentetik polimerler, sentetik kokular) cildimize ve vücudumuza olumsuz etkileri her geçen gün biraz daha gündem olmaktadır. Sağlığımız ve çevrenin kötü durumu hakkında daha bilinçli hale geldikçe ve özellikle Covid-19 salgını sonrası organik ve doğal ürünler ön plana çıkmıştır.