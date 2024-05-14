Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Güzellik Sektöründe Organik ve Doğal Kavramları Arasındaki Farklar Nelerdir?

etiket Güzellik Sektöründe Organik ve Doğal Kavramları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Berrin Çetiner
Berrin Çetiner - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 10:01

Organik ve doğal gıda, güzellik veya evde bakım ürünlerini tanımlarken sıklıkla kullanılan terimler olarak karşımıza çıkar.

Peki ne anlama geliyorlar? Bir ürün gerçekten organik ve doğal değilse, muhtemelen modern tarım yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntemler tipik olarak, verimi ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için genetiği değiştirilmiş tohumları, böcek ilaçlarını, herbisitleri ve diğer kimyasalları kullanır. Üretim sürecinde kullanılan zirai ilaçları, böcek ilaçlarını ve diğer kimyasalları göz önünde bulundurarak, organik ve tercihen yerel ürünleri tercih etmek önemlidir.

Cildimiz bizim en büyük organımız ve gözenekli olduğu için içerikler kan dolaşımımıza ve lenfatik sistemimize emiliyor. Güzellik ürünlerinde tipik olarak kullanılan kimyasalların (örn. parabenler, sodyum lauril sülfat, petrolatum, ftalatlar, sentetik polimerler, sentetik kokular) cildimize ve vücudumuza olumsuz etkileri her geçen gün biraz daha gündem olmaktadır.  Sağlığımız ve çevrenin kötü durumu hakkında daha bilinçli hale geldikçe ve özellikle Covid-19 salgını sonrası organik ve doğal ürünler ön plana çıkmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sertifikalı organik ürünler satın alıyorsanız; ürünleriniz aşağıdakileri kullanan bir tarım sistemi içerir:

Sertifikalı organik ürünler satın alıyorsanız; ürünleriniz aşağıdakileri kullanan bir tarım sistemi içerir:

Üretilmiş herbisit veya suni gübre kullanılmaması

Yapay veya sentetik renklendiriciler, koruyucu maddeler veya kimyasallar (parabenler ve sülfatlar dahil) içermemesi

Rutin antibiyotik kullanımı olmaması

GDO'lar (genetiği değiştirilmiş organizmalar) veya bitki büyüme düzenleyicileri içermemesi

Çok sınırlı sayıda pestisit içeriği

Doğal ve organik arasında ince bir çizgi vardır. Örneğin, arsenik, civa ve zehirli mantarlar 'doğal'dır ancak muhtemelen bir kozmetikte veya gıdada doğal etiketini sarsmaz.

Genellikle 'doğal' şu anlama gelir:

Malzemeler, doğada bulunan bitkilerden, çiçeklerden ve mineral kökenli olmalıdır.

Genetiği değiştirilmiş (GDO'lar) içerik yok

Paraben, sufle veya diğer zararlı maddeler yok

Sınırlı veya hiç petrokimyasal içerik yok

Hayvanlar üzerinde asla test edilmemiştir

Üretim süreci, doğal bileşenlerin bütünlüğünü korur

Dünya güzellik ve kişisel bakım endüstrisinde sürdürülebilir ve etik iş uygulamaları kavramı gelişmekte olan bir kavramdır. Peki sürdürülebilir ve etik güzelliği tanımlayan nedir?

Dünya güzellik ve kişisel bakım endüstrisinde sürdürülebilir ve etik iş uygulamaları kavramı gelişmekte olan bir kavramdır. Peki sürdürülebilir ve etik güzelliği tanımlayan nedir?

Hayvanlara ve insanlara, doğaya zarar veren yaşamla ilgili mücadele eden kuruluşların belirlediği en önemli dört madde şöyle sıralanmıştır:

1) Cruelty Free / Zulümsüz

Üretimin herhangi bir aşamasında hayvanlar üzerinde test edilmemiş içeriklere sahip ürünler demektir.

2) Vegan

Hayvansal içerik içermeyen ürünleri ifade eder. Ancak vegan ürünler vegan, organik veya doğal olmayan ve üretimi çevreye ve hayvanlara da zararlı içerikler içerebilir. Şaşırtıcı bir şekilde, bazı vegan güzellik ürünleri hayvanlar üzerinde test edilebilir.

3) Non-toxic / Toksik olmayan

GDO, herbisitler, suni gübreler, koruyucular, parabenler veya diğer toksik bileşenler içermeyen ürünleri ifade eder.

4) Palm oil free/ Palm yağı içermez

Çevreye zarar veren hurma yağı veya türevlerinden herhangi birini içermeyen ürünler.

Palm yağı hemen hemen her şeyin içindedir. Pizza, çörek ve çikolatadan deodorant, şampuan, diş macunu ve ruj gibi süpermarketlerde bulduğumuz paketlenmiş ürünlerin % 50'sine yakındır. Hayvan yeminde ve biyoyakıt olarak kullanılır.

Ancak ne yazık ki dünyanın en biyolojik çeşitlilikteki ormanlarından bazılarının yok edilmesinin başlıca nedeni olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Örneğin yağmur ormanları, sürekli genişleyen palmiye yağı tarlalarına yer açmak için yok edilmiştir.

Instagram

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0