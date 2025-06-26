Günlük Rutinlerine Göre Ne Zaman Evleneceğini Tahmin Ediyoruz!
Gün içinde yaptığımız minik tercihler, hayatımızdaki büyük adımların ipuçları olabilir! Sabah nasıl uyandığımızdan tutun akşamlarımızı nasıl değerlendirdiğimize kadar bütün rutinlerimizin geleceğe olan bakış açımızı yansıtır.
Peki,senin günlük rutinlerin neler söylüyor? Bizimle günlük rutinlerini paylaş, biz de evliliğin sana ne kadar yakın olduğunu söyleyelim!
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
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2. Yaşını öğrenerek başlayalım.
3. Şimdi sıra asıl sorularda! Sabahları gözünü nasıl açarsın?
4. Evlilik için çeyiz alışverişine çıktın! Aşağıdaki ürünlerden hangisini indirimle almak istersin!
5. Sana bir hediye alınacak! Bunlardan hangisini tercih edersin?
6. Peki, evin için en son ne aldın?
7. Mağaza gezme zamanı! Mağazada ilk olarak nereye yönelirsin?
8. İlişki içerisindeki kişiliğini anlatır mısın?
9. Gün sonu geldi! Ne yaparak değerlendirirsin?
Hazır ol, evleniyorsun!
4-5 yıl içinde evliliğe hazırsın!
Hiç ummadığın bir anda evlenebilirsin!
Evlilik için daha zamanın var!
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