onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Gün Boyu Fresh Hissetmek İçin Bu Tüyolarımıza Kulak Ver!

Gün Boyu Fresh Hissetmek İçin Bu Tüyolarımıza Kulak Ver!

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
13.09.2025 - 17:02

Yoğun bir günün ortasında enerjin düşmüş olabilir veya kendini yorgun hissedebilirsin ama aslında gün boyu daha fresh hissetmek sandığından çok daha kolay. Çünkü küçük alışkanlıklarla hem zihnini hem de bedenini daha canlı tutabilirsin. İster sabah erken kalkıp işe gidiyor ol ister gününü evde geçiriyor ol, bu tüyolar sayesinde daha enerjik, ferah ve rahat hissedeceksin. İşte detaylar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Güne ferah bir duşla başla.

Sabah alarmı çalıp gözünü açtığında hala uykulu hissediyor, sıcaklar seni bunaltıyor ya da sabah terleyerek uyanıyorsan duş almak seni sandığından çok daha hızlı bir şekilde toparlar. O yüzden sabah uyandığında direkt işle, okulla ya da günlük sorumluluklarınla ilgili işlere koşmaya başlamak yerine kısa bir duş alarak çok daha canlı hissedebilirsin.

2. Cilt bakım rutinini aksatma.

Sabah-akşam cilt bakım rutinini uygulamak ya da zaman bulduğunda belirli günlerde vücut peeling'i yapmak cildinin gün boyu daha temiz görünmesini sağlar. Özellikle dışarıda çok vakit geçiriyorsan ya da gün içinde yorucu bir tempoda çalışıyorsan cildinin arınması seni daha rahat hissettirir. Böylece aynaya baktığında kendini daha iyi hissedersin!

3. Yanında hep su şişen olsun.

Yoğun günlerde su içmeyi unuttuğunu fark ediyorsan masanda görünür bir yerde su şişen hep bulunsun veya toplantıya, derse ya da dışarı çıkarken termosunu çantana atmayı alışkanlık haline getir. Bunun yanında telefonuna her saat başı su içmek için hatırlatma da kurabilirsin. Çünkü sıcak havalarda ya da çok hareket ettiğin günlerde su içmek, enerjinin düşmesini engellemedeki en büyük yardımcın!

4. Rahat kumaşlı kıyafetler giy.

Gün içinde terleten ve ağır olan kıyafetler seni yorar. Bunun yerine pamuklu, tencel ya da keten gibi hafif kumaşlar seçersen çok daha konforlu hissedersin. Özellikle sıcak havalarda bu tarz kumaşlara sahip giysileri seçmen, hem özgürce hareket etmeni kolaylaştırır hem de kendini daha rahat hissetmene yardımcı olur.

5. Parfümde fresh notaları tercih et.

Ağır parfümler gün içinde hem seni hem de çevrendekileri yorabilir. Daha doğal kokular ise gün boyu teninde kalır ama kimseyi rahatsız etmez. Ayrıca ofis, okul ya da toplu alanlarda hafif kokular her zaman daha güvenli olur. Özellikle hareketli bir gün geçireceksen sabah evden çıkmadan bileğine ve ense köküne de birer fıs hafif kokulu parfüm sıkarak daha ferah hissedebilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sabah biraz hareket etmeyi dene.

Güne başlarken daha dinç hissetmek için birkaç dakika egzersiz yapman ya da kısa bir yürüyüşe çıkman çok işine yarar. Sabah illa spor salonuna gitmene gerek yok, evde yapacağın basit esnemeler bile vücudundaki farkı hissettmeni sağlar. Küçük ama düzenli hareket etmek, aynı zamanda gün boyunca daha zinde olmanı da destekler.

7. Ara öğünlerini hafif ve planlı tut.

Ara öğünleri hafif tumanın pek çok yolu var. Örneğin çantana sabah çıkmadan bir meyve, yoğurt ya da paket kuruyemiş at. Öğle yemeğinde ağır bir menü seçtiysen ikindi vaktine doğru sadece meyve yiyebilir ya da uzun toplantı günlerinde kraker yerine yoğurt ve kuru meyve kombinasyonu deneyebilirsin. Getir götür yapmak istemiyorsan da kuru birkaç sağlıklı atıştırmalığı ofiste bulundur.

8. Gün içinde kısa kısa molalar ver.

Masa başında çalışıyorsan ya da uzun süre ayakta kalıyorsan arada bir kısa molalar vermelisin. 5 dakika ayağa kalkıp dolaşmak, oturduğun yerden esneme hareketleri yapmak ya da derin bir nefes almak bile daha iyi hissettirir. Üstelik bu molalar uzun vadede sadece bedenine değil zihnine de iyi gelir ve günün sonunda daha enerjik olduğunu fark edersin.

9. Çantanda her zaman minik bir bakım çantan olsun.

Çantanda mini bir bakım kiti bulundur: el kremi, dudak balmı, parfüm, ıslak mendil, küçük tarak ve benzeri. Otururken, öğle arasında ya da tuvalete gittiğinde bu çantayla hızlıca tazelenebilirsin. Çünkü çantanı açıp biraz el kremi sürmek, dudaklarını nemlendirmek ya da kokunu tazelemek sana hem iyi hissettirir hem de gün içinde dağılan odağını toparlamaya ve moralini yükseltmeni sağlar.

10. Gün içinde temiz hava almayı ihmal etme.

Temiz hava hem odaklanmanı sağlar hem de modunu hızlıca toparlar. O yüzden evdeysen kısa süreli de olsa pencerelerini açıp odanı havalandır. Eğer ofiste pencere açılmıyorsa terasa çıkabilir ya da öğle arasında binada kısa bir tur atabilirsin. Gün içinde çok yoğun oluyorsan bir iki dakika koridorda yürümeyi alışkanlık haline getirebilir, ulaşım uygunsa bir durak önce inip 5-6 dakika yürümeyi de deneyebilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Aromalarla enerjini yenile.

Nane, limon otu, biberiye, lavanta ya da turunçgil kokuları gibi aromalar gün ortasında kendini yorgun hissettiğinde sana iyi gelir. Bunun için aroma difüzörü kullanarak hem bulunduğun alanın havasını nemlendirebilir hem de odandaki atmosferi daha canlı hale getirebilirsin. Bunun yanında enerjini tazeleyecek çaylar içmeye de bir şans verebilirsin.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın