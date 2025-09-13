Gün Boyu Fresh Hissetmek İçin Bu Tüyolarımıza Kulak Ver!
Yoğun bir günün ortasında enerjin düşmüş olabilir veya kendini yorgun hissedebilirsin ama aslında gün boyu daha fresh hissetmek sandığından çok daha kolay. Çünkü küçük alışkanlıklarla hem zihnini hem de bedenini daha canlı tutabilirsin. İster sabah erken kalkıp işe gidiyor ol ister gününü evde geçiriyor ol, bu tüyolar sayesinde daha enerjik, ferah ve rahat hissedeceksin. İşte detaylar!
1. Güne ferah bir duşla başla.
2. Cilt bakım rutinini aksatma.
3. Yanında hep su şişen olsun.
4. Rahat kumaşlı kıyafetler giy.
5. Parfümde fresh notaları tercih et.
6. Sabah biraz hareket etmeyi dene.
7. Ara öğünlerini hafif ve planlı tut.
8. Gün içinde kısa kısa molalar ver.
9. Çantanda her zaman minik bir bakım çantan olsun.
10. Gün içinde temiz hava almayı ihmal etme.
11. Aromalarla enerjini yenile.
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
