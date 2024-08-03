Geleceğe Yolculuk Yapıyoruz: Bilim Kurgu Severlerin Çok Beğeneceği 12 Film

IMDb: 8.0

Cyberpunk atmosferi ve felsefi sorgulamalarıyla unutulmaz bir deneyim vaat eden Ridley Scott'ın kült klasiği Blade Runner'ın devamı olan bu filmde, 2049 yılına gidiyoruz. Yeni bir Blade Runner olan K, insanlığın geleceğini değiştirebilecek eski bir sırrı açığa çıkarır. Ryan Gosling'in etkileyici performansı ve Harrison Ford'un geri dönüşüyle bu film, hem görsel olarak hayran bırakıcı hem de derinlikli bir hikaye sunuyor.