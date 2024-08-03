Geleceğe Yolculuk Yapıyoruz: Bilim Kurgu Severlerin Çok Beğeneceği 12 Film
Geleceğe Yolculuk Yapıyoruz: Bilim Kurgu Severlerin Çok Beğeneceği 12 Film
Bilim kurgu severlerin çok beğeneceği, zamanda yolculuk ve uzayın derinliklerinde geçen 12 unutulmaz filmi listeledik. Hazırsanız, geleceğe yolculuk başlasın! 🛸
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1. Inception (Başlangıç)
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2. Interstellar (Yıldızlararası)
3. The Matrix
4. Blade Runner 2049 (Bıçak Sırtı 2049)
5. Dune (Dune: Çöl Gezegeni)
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6. Her (Aşk)
7. The Martian (Marslı)
8. Arrival (Geliş)
9. District 9 (Yasak Bölge 9)
10. Ex Machina
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son 7 yıldır yaklaşık 29 kişinin aynı filmlerle aynı içeriği yapması da ayrı bi araştırma konusu