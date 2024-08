Geleceğe Yolculuk Yapıyoruz: Bilim Kurgu Severlerin Çok Beğeneceği 12 Film

IMDb: 7.6

23. yüzyılda geçen The Fifth Element filminde, kötü bir güç dünyayı tehdit ederken eski bir asker ve gizemli bir kadın, beşinci elementi bulup dünyayı kurtarmaya çalışır. Luc Besson'un yönettiği bu renkli ve fantastik film, Bruce Willis, Milla Jovovich ve Gary Oldman'ın performanslarıyla öne çıkıyor. Hem aksiyon hem de komedi unsurlarını başarıyla harmanlayan The Fifth Element, eşsiz bir seyir deneyimi yaşatıyor.