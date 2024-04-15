'Game Of Thrones' Karakteri 'Jon Snow'u Anlatacak Olan Dizinin Başrolü Kit Harington'dan Üzen Haber Geldi!
'Game Of Thrones' Karakteri 'Jon Snow'u Anlatacak Olan Dizinin Başrolü Kit Harington'dan Üzen Haber Geldi!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/714246/...
'House of the Dragon', izleyici tarafından çok sevilince HBO, yeni 'Game of Thrones' dizisi için yeşil ışık yakmıştı. Bu yapımlardan biri de 'Game of Thrones'un efsane karakteri 'Jon Snow'u merkeze alacak olan Jon Snow dizisiydi.
Başrol oyuncusu Kit Harington'dan diziyle ilgili açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi 'Game of Thrones'un elde ettiği başarıyı bilmeyen yoktur.
Ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan birçok dizi geliştirildi.
Bunlardan birinin de 'Jon Snow’u odak noktasına alacak bir seri olduğu söylense de henüz bununla ilgili bir gelişme olmamıştı.
Geçtiğimiz aylarda 'Game of Thrones'da "Samwell Tarley" rolünü üstlenen John Bradley, olası dizide görünme şansıyla ilgili açıklama yapmıştı.
Kit Harington'ın canlandırdığı 'Jon Snow’ karakterini odak noktası alacağı söylenen proje ile ilgili açıklama ünlü oyuncudan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
ScreenRant'a konuşan Kit Harington, Jon Snow’u odak noktasına alması beklenen serinin rafa kalktığını açıkladı.
"Bu konuda gerçekten hiç konuşmadım çünkü geliştirme aşamasındaydı" diyen ünlü isim, "Geliştirilmekte olduğunun dışarı sızmasını istemedim."
Harington, "Ve artık değmiyor. Artık masadan kalktı çünkü hepimiz yeterince heyecan duyduğumuz doğru hikayeyi bulamadık. Gelecekte geri döneceğimiz bir zaman olabilir ama şu anda hayır. Rafa kaldırdık" dedi.
Bu haber sizleri de hayal kırıklığına uğrattı mı? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda