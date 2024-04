'Game Of Thrones' Karakteri 'Jon Snow'u Anlatacak Olan Dizinin Başrolü Kit Harington'dan Üzen Haber Geldi!

'House of the Dragon', izleyici tarafından çok sevilince HBO, yeni 'Game of Thrones' dizisi için yeşil ışık yakmıştı. Bu yapımlardan biri de 'Game of Thrones'un efsane karakteri 'Jon Snow'u merkeze alacak olan Jon Snow dizisiydi.

Başrol oyuncusu Kit Harington'dan diziyle ilgili açıklama geldi.