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'Game Of Thrones' Karakteri 'Jon Snow'u Anlatacak Olan Dizinin Başrolü Kit Harington'dan Üzen Haber Geldi!

'Game Of Thrones' Karakteri 'Jon Snow'u Anlatacak Olan Dizinin Başrolü Kit Harington'dan Üzen Haber Geldi!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
15.04.2024 - 10:24

'House of the Dragon', izleyici tarafından çok sevilince HBO, yeni 'Game of Thrones' dizisi için yeşil ışık yakmıştı. Bu yapımlardan biri de 'Game of Thrones'un efsane karakteri 'Jon Snow'u merkeze alacak olan Jon Snow dizisiydi.

Başrol oyuncusu Kit Harington'dan diziyle ilgili açıklama geldi.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/714246/...
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Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi 'Game of Thrones'un elde ettiği başarıyı bilmeyen yoktur.

Televizyon dünyasında bir döneme damgasını vuran kült dizi 'Game of Thrones'un elde ettiği başarıyı bilmeyen yoktur.

Ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan birçok dizi geliştirildi.

Ardından "House of the Dragon" da dahil olmak üzere yazar George R.R. Martin'in eserlerine dayanan birçok dizi geliştirildi.

Bunlardan birinin de 'Jon Snow’u odak noktasına alacak bir seri olduğu söylense de henüz bununla ilgili bir gelişme olmamıştı.

Bunlardan birinin de 'Jon Snow’u odak noktasına alacak bir seri olduğu söylense de henüz bununla ilgili bir gelişme olmamıştı.

Geçtiğimiz aylarda 'Game of Thrones'da "Samwell Tarley" rolünü üstlenen John Bradley, olası dizide görünme şansıyla ilgili açıklama yapmıştı.

Geçtiğimiz aylarda 'Game of Thrones'da "Samwell Tarley" rolünü üstlenen John Bradley, olası dizide görünme şansıyla ilgili açıklama yapmıştı.

"Uzaylı yaşamının kesin kanıtı mı yoksa Sam ve Jon'un yeniden bir araya gelmesi mi?" sorusuna yanıt verdi.👇

Kit Harington'ın canlandırdığı 'Jon Snow’ karakterini odak noktası alacağı söylenen proje ile ilgili açıklama ünlü oyuncudan geldi.

Kit Harington'ın canlandırdığı 'Jon Snow’ karakterini odak noktası alacağı söylenen proje ile ilgili açıklama ünlü oyuncudan geldi.
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ScreenRant'a konuşan Kit Harington, Jon Snow’u odak noktasına alması beklenen serinin rafa kalktığını açıkladı.

ScreenRant'a konuşan Kit Harington, Jon Snow’u odak noktasına alması beklenen serinin rafa kalktığını açıkladı.

"Bu konuda gerçekten hiç konuşmadım çünkü geliştirme aşamasındaydı" diyen ünlü isim, "Geliştirilmekte olduğunun dışarı sızmasını istemedim."

"Bu konuda gerçekten hiç konuşmadım çünkü geliştirme aşamasındaydı" diyen ünlü isim, "Geliştirilmekte olduğunun dışarı sızmasını istemedim."

'İnsanların teoriler üretmeye başladığı, bu konuda heyecanlandığı ya da bu fikirden nefret ettiği, belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şeyin olmasını istemedim. Çünkü geliştirme sürecinde her açıdan bakarsınız ve buna değip değmeyeceğini görürsünüz' ifadelerini kullandı.

Harington, "Ve artık değmiyor. Artık masadan kalktı çünkü hepimiz yeterince heyecan duyduğumuz doğru hikayeyi bulamadık. Gelecekte geri döneceğimiz bir zaman olabilir ama şu anda hayır. Rafa kaldırdık" dedi.

Harington, "Ve artık değmiyor. Artık masadan kalktı çünkü hepimiz yeterince heyecan duyduğumuz doğru hikayeyi bulamadık. Gelecekte geri döneceğimiz bir zaman olabilir ama şu anda hayır. Rafa kaldırdık" dedi.

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Bu haber sizleri de hayal kırıklığına uğrattı mı? Yorumlarda buluşalım.👇
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