'Game Of Thrones' Karakteri 'Jon Snow'u Anlatacak Olan Dizinin Başrolü Kit Harington'dan Üzen Haber Geldi!

'İnsanların teoriler üretmeye başladığı, bu konuda heyecanlandığı ya da bu fikirden nefret ettiği, belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şeyin olmasını istemedim. Çünkü geliştirme sürecinde her açıdan bakarsınız ve buna değip değmeyeceğini görürsünüz' ifadelerini kullandı.