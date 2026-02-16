onedio
Galatasaray Juventus Maçı Ne Zaman 2026? Galatasaray Juventus Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

16.02.2026 - 15:35

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında Juventus ile karşı karşıya gelecek.Sarı kırmızılı takım, evinde İtalyan devini misafir edecek.

Peki Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Juventus Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta 2026?

Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Galatasaray Juventus ile karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşma sarı kırmızı takımın ev sahipliğinde oynanacak. Ev sahibi Galatasaray, bu zorlu sınavdan 3 puan almayı hedefliyor. Heyecanlı maça günler kala taraftarların araştırmaları ise artıyor.

Galatasaray Juventus maçı 17 Şubat Salı günü oynanacak. 

Galatasaray Juventus Maçı Saat Kaçta?

Galatasaray Juventus maçı saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray Juventus Maçı Hangi Kanalda?

Galatasaray Juventus Maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Taraftarlar, temsilcimiz Galatasaray'ın bu heyecanlı maçını şifresiz olarak takip edebilecek. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.

Galatasaray ile Juventus Avrupa'da 7. maçına çıkacak. 6 maçta Galatasaray 2, Juventus 1 galibiyet alırken 3 maç ise berabere bitti.

Galatasaray Juventus Maçı İlk 11'ler

Sarı-kırmızılı takımda Juventus ile oynanacak maç öncesi 4 eksik bulunuyor. Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek. 

Öte yandan Okan Buruk'un Juventus karşısında ilk 11 tercihi merakla bekleniyor. 

Galatasaray Juventus ilk 11'ler henüz belli olmadı.

