Finansal Okuryazarlık 101: Herkesin Bilmesi Gereken 12 Ekonomi Terimi

Deflasyon, genel olarak fiyat düzeylerinin düşüşü ve paranın satın alma gücünün artması olarak tanımlanabilir. Sadece basit açıklamasına bakacak olursak olumlu bir durum gibi gözükebilir ama aslında tam olarak öyle değil.

Deflasyon, ekonomik durgunluk dönemlerinde sıkça görülen bir durumdur ve ekonomik aktivitenin azaldığı, işsizlik oranlarının arttığı bir ekonomik ortamda oluşabilir. Yatırımcılar ve tüketiciler, fiyatların daha da düşeceği beklentisiyle harcamalarını erteleyebilir ve bu da ekonomiyi daha da küçültücü bir etki yaratabilir.