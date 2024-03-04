Finansal Okuryazarlık 101: Herkesin Bilmesi Gereken 12 Ekonomi Terimi
Finansal Okuryazarlık 101: Herkesin Bilmesi Gereken 12 Ekonomi Terimi
Ekonomi ister istemez hepimizin sürekli duyduğu ve hakkında doğru veya yanlış yorumda bulunduğu temel konularımızdan. Eğer ekonomi terimlerini daha iyi bilir ve bu bilgilerimize göre hareket edersek bizler için daha iyi bir ekonomik yaşam sürebiliriz.
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1. Enflasyon
2. Deflasyon
3. Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)
4. Devalüasyon
5. Faiz
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6. Cari Denge
7. Rezerv Para
8. Gelir Vergisi
9. Monopol
10. Reel Gelir
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11. Likitide
12. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi)
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