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Filistin'in Sesi Oldu: Umut Mürare'den 'Filistin'in Enstrümantal Hikayesi' Albümü

Filistin'in Sesi Oldu: Umut Mürare'den 'Filistin'in Enstrümantal Hikayesi' Albümü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.08.2024 - 15:27

Filistin'in acı ve direniş dolu günleri bu kez enstrümantal bir anlatımla aktarıldı. Müzisyen Umut Mürare,  “Sessiz Çığlıklar; Filistin’in Enstrümantal Hikayesi” adlı albümünde 15 esere yer verdi.  Albümde, Filistin'in mücadelesine dair pek çok hikaye ve sembol yer alıyor.

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Müzisyen Umut Mürare, yeni albümünde Filistin'in sesi oldu.

Müzisyen Umut Mürare, yeni albümünde Filistin'in sesi oldu.

Mürare, 15 eser yer verdiği “Sessiz Çığlıklar; Filistin’in Enstrümantal Hikayesi” albümünü dinleyiciyle buluşturdu. 

Albüm, yalnızca müzikal eser olmanın ötesinde, Filistin halkının direnişine destek veriyor.

Dinleyiciler, Filistin'de yaşanan insanlık dramını en etkili şekilde hissedebiliyor.

Dinleyiciler, Filistin'de yaşanan insanlık dramını en etkili şekilde hissedebiliyor.

Ruhun gıdası müzikle yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek isteyen Umut Mürare, derin ve dokunaklı melodileriyle dinleyicilerini daha fazla empati kurmaya teşvik ediyor.

Muhammed Durra, Hanzala, Rim Bebek...

Muhammed Durra, Hanzala, Rim Bebek...

Gazze Şeridi'nde öldürülen 3 yaşındaki Rim bebek, dünya gündemine oturmuş, bebeğin dedesi Halid Nebhan’ın 'gözlerinin içini öperek' bebekle vedalaşması yüreklerimizi dağlamıştı.

Albümde hem Rim bebeğe hem de Filistin direnişinin sembolü haline gelen 'Muhammed Durra” ve 'Hanzala'ya dair eserler yer alıyor.

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