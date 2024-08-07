Filistin'in Sesi Oldu: Umut Mürare'den 'Filistin'in Enstrümantal Hikayesi' Albümü

Filistin'in acı ve direniş dolu günleri bu kez enstrümantal bir anlatımla aktarıldı. Müzisyen Umut Mürare, “Sessiz Çığlıklar; Filistin’in Enstrümantal Hikayesi” adlı albümünde 15 esere yer verdi. Albümde, Filistin'in mücadelesine dair pek çok hikaye ve sembol yer alıyor.