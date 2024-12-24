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25 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
24.12.2024 - 19:01

Kalbinizin sesini dinleyin. Peki 25 Aralık Çarşamba gününde kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 25 Aralık Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün iç sesine kulak vermelisin! Kalbinin seni götürdüğü yere gitmeli, gerekirse birtakım kısıtlamalara dahi razı olmalısın. Zorluklarla mücadeleye de hazır olsan iyi edersin. Zira karşına çıkan güçlüklerden beslenecek ve kıymetli kariyer fırsatları elde edeceksin. 

Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açının da desteği ile para ve güç kazanacaksın. Bunun için ise mutlaka kişisel değerlerini öncelikli tutmalı, olduğun kişiden ödün vermeden ve doğru bildiğin şekilde çalışarak kazanmaya yönelmelisin. Bu aşamada özgürlüğünden taviz verip kendini baskı altında hissedebilirsin. Ancak bu geçici bir durum, bizden söylemesi! 

Öte yandan riskli kararlar almaktan, emeğini ve paranı zaman zaman riske etmekten de korkma deriz. Çünkü doğru adımlarla kazanacağın aşikar. Tabii bu aşamada uzman desteği ve görüşü almak da yararlı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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