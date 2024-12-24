25 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün eskilerden arınacaksın! Geçmişin yüklerini de eski düşünce kalıplarını da ardında bırakacaksın. Özellikle kendini sıkışmış, yetersiz ya da güçsüz hissettiğin bir konu varsa çözüme ulaşacaksın. İçindeki düğümler çözülecek... Kendine yepyeni bir yol da çizeceksin!

Jüpiter ile Satürn arasındaki kare açıdan güçlenerek çıkan kişi sen olabilirsin. Tabii bunun için değişimi kucaklamalısın. Belki de bu aşamada eğitim programlarına katılmayı ve akademik çalışmalara yönelmeyi de düşünmelisin. Zira bugüne dek bildiklerin değiştirmek için dahi en iyi yolu seçmek isteyecek, uzman görüşler almayı önemseyeceksin.

Tam da bu aşamada akademik süreçleri hayatında öncelik haline getirdiğinde elde edeceğin çokça başarının yanında öz güven de olacak. Kendini daha iyi, daha başarılı ve mutlu hissetmek ise sana sosyal anlamda kapılar açacak. Sevgi ve saygı ile karşılandığın bir güne başlıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...