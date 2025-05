Fair Play: Sadece Sporda Değil, Hayatın Her Alanında

-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Bir taraftan geleceğin spor insanlarını yetiştirmeye diğer taraftan da Türk sporuna hizmet etmeye kendini adamış, bir Cumhuriyet Kadını olarak kendimi tanımlayabilirim. Ayrıca, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK)’nin çatısı altında çalışmalarını sürdüren Fair Play Komisyonu’nun bir üyesiyim.

+“Fair Play” kavramını siz nasıl tanımlıyorsunuz?

-Her şeyden önce bu kavramı tam manasıyla bilmek, özellikle spor uygulamalarında etik ve ahlakı geliştirmek için önemli bir fırsattır. Bu nedenle konunun, okuyucuların birkaç dakikasını ayırmalarına değer olduğu kanaatindeyim. Fair play’in herkes tarafından bilinen tercümesi “adil oyun” dur. İlk bakışta anlaşılması kolay gibi görünse de özü karmaşıktır. Çünkü her bireyin adil oyun anlayışı farklı olacaktır. Bir yarışma ortamında bulunan tüm katılımcıların kurallara açık ve adil şekilde uyması, her koşulda onur ve sadakatle hareket etmesi fikrine dayanır. Bu yönüyle tüm Dünyada sporcular, spor yöneticileri, akademisyenler, antrenörler, hakemler, seyirciler kısacası sporun tüm paydaşları tarafından saygı, etik ve dürüstlüğün sembolü olarak tanınmakta ve değer görmektedir. Fair play, rekabetin yalnızca puan ya da kupa mücadelesi olarak değil, daha derin ve felsefi bir şekilde ele alınmasını sağlar.