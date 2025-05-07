Fair Play: Sadece Sporda Değil, Hayatın Her Alanında
Spor, yalnızca fiziksel bir mücadele değil; aynı zamanda ahlaki değerlerin, etik anlayışının ve insana duyulan saygının da test edildiği bir alandır. İşte bu noktada Fair Play, yani 'adil oyun' kavramı devreye giriyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan, Türk sporuna hizmet etmeyi kendine görev edinmiş ve kendini bir Cumhuriyet Kadını olarak tanımlayan Doç. Dr. Pero Duygu DUMANGÖZ, sporun sadece bir rekabet alanı değil, aynı zamanda insanlık değerlerinin somut bir şekilde sergilendiği bir yaşam biçimi olduğuna inanıyor. Kendisi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) çatısı altında Fair Play Komisyonu’nda da aktif olarak görev almakta ve bu değerleri daha geniş kitlelere yaymayı hedeflemektedir. Bu röportajda, Fair Play’in sadece sporcular için değil, toplumun her bireyi için önemli bir değer olduğuna inanan Doç. Dr. Pero Duygu DUMANGÖZ ile sporun etik boyutlarını ve bu kavramın toplumsal hayatta nasıl şekillendiğini konuştuk.
+Doç. Dr. Pero Duygu DUMANGÖZ kimdir, kendinizden kısaca bahseder misiniz?
+Sporda fair play ne kadar önemlidir?
+TMOK Fair Play Komisyonu ilk toplantısını birkaç hafta önce yaptı diye biliyorum. Yeni oluşan bu komisyon neler yapmayı planlıyor? Projelerinizden bahseder misiniz?
+Son zamanlardaki şiddet olayları düşünüldüğünde, Fair Play konusunda okuyuculara ne önerirsiniz?
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