Evini Döşe Kiminle Yakalanacağını Söyleyelim!

Dekorasyondan belli, sen bu evde ancak ve ancak eşinle yakalanırsın!

Evinin her köşesi aşkınla dolu, romantizm kokan bir dekorasyonla bezenmiş. Senin evindeki dekorasyonun zarafeti ve inceliği, aşkını ve romantik ruhunu adeta bir sanat eseri gibi sergiliyor. Burada sen ve aşkın birlikte yaşlanmayı hayal ediyorsunuz. Duvarlar bile birbirinize olan bağlılığınızı ve tutkunuzu simgeliyor. Adeta bir aşk yuvası yaratmışsın. Hadi, dürüst ol ve bize itiraf et; bu evi, onunla birlikte yaşlanmak ve birlikte geçireceğin yılları hayal ederek tasarlamış olmalısın, değil mi? Düğününüzün her detayını, gelinlik ve damatlık seçiminden, düğün mekanına kadar zihninde defalarca canlandırmış olmalısın.

Aşk hayatınla ilgili hayallerini süsleyen, seni heyecanlandıran ve hayatına anlam katan bir yuvaya sahipsin. Özverili, sevgi dolu ve düşünceli hallerinle, seni tanıyan herkesin hayranlıkla izlediği bir aşk hikayen var. Aşk seninle birlikte, güvenli bir liman, sadık bir dost ve tutkulu bir gerçeklik haline geliyor. Seni tanıyan herkes, aşkınla dolu bu evde, sadece senin ve aşkının yaşayabileceğini biliyor.