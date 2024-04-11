Evini Döşe Kiminle Yakalanacağını Söyleyelim!
Evini Döşe Kiminle Yakalanacağını Söyleyelim!
İlişkin hakkında en derin sırları evinden keşfediyoruz! Küçük bir dedektiflik oyununa hazırsan, ev dekorasyonundan kiminle yakalanacağını keşfediyoruz! Bakalım, senin ruhunun derinlerindeki ihanette kim saklı?
Hazırsan, başlıyoruz!
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1. İlk olarak salonla başlayalım: Senin salonun nasıl görünüyor?
2. Sırada yemek odası var! Seç bakalım...
3. Mis gibi kokular buradan geliyor olmalı... Hadi mutfağını seç!
4. Biraz da evin manzarasını görmek isteriz! Hangisi senin terasın?
5. Biraz da kişisel alanlarını keşfedelim! Çalışma odan nasıl?
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6. Şimdi sırada banyo... Küvet seçimine odaklan!
7. Ortamı renklendirelim! Evinin olmazsa olmaz aksesuarı hangisi?
8. Biraz da mahremiyet! Hangisi senin yatak odan?
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