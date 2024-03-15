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Et Fiyatlarında 'Kriz' Açıklaması: "Artış Daha Yıllar Sürecek"

Et Fiyatlarında 'Kriz' Açıklaması: "Artış Daha Yıllar Sürecek"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.03.2024 - 18:55

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yönetimi, son dönemde et fiyatlarında  yaşanan artışlara yönelik 'kriz' olarak duyurdukları Et ve Süt Kurumu (ESK) yöneticileriyle görüşmelerini açıkladı. Açıklamada, et fiyatlarındaki yükselişin kaç yıl süreceğini de söylediler.

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Et fiyatlarında yaşanan yükseliş, vatandaşın alım gücündeki düşüşle satışları vurmuştu.

Et fiyatlarında yaşanan yükseliş, vatandaşın alım gücündeki düşüşle satışları vurmuştu.

Ramazan ayı olmasına rağmen vatandaş yükselen fiyatlar nedeniyle alamamış, birçok ilde de 'ucuz et' satan Et ve Süt Kurumu (ESK) kapısında kuyruklar da görülmüştü.

Sektörün önde gelen kuruluşu TÜSEDAD yönetimi, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan'la yaklaşık 2 saat kadar görüştü.

Sektörün önde gelen kuruluşu TÜSEDAD yönetimi, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan'la yaklaşık 2 saat kadar görüştü.

Ekonomim'in aktardığı, TÜSEDAD tarafından yapılan açıklamada, 'Kesim fiyatları yükselecek diye besiciler hayvanlarını ellerinde tutuyorlar' denilirken, 'Sosyal medya paylaşımları bu konuda çok etkili. Bu paylaşımlar her zaman vardı ancak aynı zamanda kırsalda bulunan küçük işletmelerin sayısı ciddi anlamda azalmasına karşın büyüklerin pazarda toplamdaki payı artmış' denildi.

Fiyat konusunda "bir kısır döngünün" oluştuğu, pahalılığın da piyasada üretimi azaltmasıyla hayvancılık politikalarındaki hatalara da değinildi.

Fiyat konusunda "bir kısır döngünün" oluştuğu, pahalılığın da piyasada üretimi azaltmasıyla hayvancılık politikalarındaki hatalara da değinildi.

'2015 yılında körüklenen kontrolsüz hayvan ithalatı, içeride üreticinin zarar etmesine sebep verdi ve kırsaldaki üretim rekabet edemeyince yerli üretici üretimden çıktı' denilen TÜSEDAD açıklamasında, küçük aile işletmelerinin azaldığı ve tarımla uğraşan insanların üretime geri dönmek istemediği belirtildi.

2009 yılında, doğu illerinden batıya et gönderilmesine karşın, doğuda da üretimin azalmasıyla doğuya et yollandığı belirtildi. TÜSEDAD, uyarılarının siyasi algılanmasına karşın, "Hatalı ithalat kararlarının ne denli büyük bir tehdit olduğuna bugün hep beraber tanıklık ediyoruz" dendi.

2009 yılında, doğu illerinden batıya et gönderilmesine karşın, doğuda da üretimin azalmasıyla doğuya et yollandığı belirtildi. TÜSEDAD, uyarılarının siyasi algılanmasına karşın, "Hatalı ithalat kararlarının ne denli büyük bir tehdit olduğuna bugün hep beraber tanıklık ediyoruz" dendi.
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