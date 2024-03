Et Fiyatlarında 'Kriz' Açıklaması: "Artış Daha Yıllar Sürecek"

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yönetimi, son dönemde et fiyatlarında yaşanan artışlara yönelik 'kriz' olarak duyurdukları Et ve Süt Kurumu (ESK) yöneticileriyle görüşmelerini açıkladı. Açıklamada, et fiyatlarındaki yükselişin kaç yıl süreceğini de söylediler.