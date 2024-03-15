Et Fiyatlarında 'Kriz' Açıklaması: "Artış Daha Yıllar Sürecek"

Ekonomim'in aktardığı, TÜSEDAD tarafından yapılan açıklamada, 'Kesim fiyatları yükselecek diye besiciler hayvanlarını ellerinde tutuyorlar' denilirken, 'Sosyal medya paylaşımları bu konuda çok etkili. Bu paylaşımlar her zaman vardı ancak aynı zamanda kırsalda bulunan küçük işletmelerin sayısı ciddi anlamda azalmasına karşın büyüklerin pazarda toplamdaki payı artmış' denildi.