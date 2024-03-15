Et Fiyatlarında 'Kriz' Açıklaması: "Artış Daha Yıllar Sürecek"
Et Fiyatlarında 'Kriz' Açıklaması: "Artış Daha Yıllar Sürecek"
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) yönetimi, son dönemde et fiyatlarında yaşanan artışlara yönelik 'kriz' olarak duyurdukları Et ve Süt Kurumu (ESK) yöneticileriyle görüşmelerini açıkladı. Açıklamada, et fiyatlarındaki yükselişin kaç yıl süreceğini de söylediler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Et fiyatlarında yaşanan yükseliş, vatandaşın alım gücündeki düşüşle satışları vurmuştu.
Sektörün önde gelen kuruluşu TÜSEDAD yönetimi, ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan'la yaklaşık 2 saat kadar görüştü.
Fiyat konusunda "bir kısır döngünün" oluştuğu, pahalılığın da piyasada üretimi azaltmasıyla hayvancılık politikalarındaki hatalara da değinildi.
2009 yılında, doğu illerinden batıya et gönderilmesine karşın, doğuda da üretimin azalmasıyla doğuya et yollandığı belirtildi. TÜSEDAD, uyarılarının siyasi algılanmasına karşın, "Hatalı ithalat kararlarının ne denli büyük bir tehdit olduğuna bugün hep beraber tanıklık ediyoruz" dendi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın