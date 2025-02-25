onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Konya'da 6 Ayaklı ve 2 Başlı Buzağı Doğdu

Konya'da 6 Ayaklı ve 2 Başlı Buzağı Doğdu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.02.2025 - 12:20

Konya’nın Karapınar ilçesinde bir çiftlikte gerçekleştirilen sezaryen doğumda, ölü olarak 6 ayaklı ve 2 başlı bir buzağı doğdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Edinilen bilgilere göre, çiftlikte bir ineğin doğum süreci normal ilerlemeyince çiftlik sahibi durumu fark edip veteriner çağırdı.

Edinilen bilgilere göre, çiftlikte bir ineğin doğum süreci normal ilerlemeyince çiftlik sahibi durumu fark edip veteriner çağırdı.

Yapılan muayenede buzağının doğum kanalından çıkamadığı belirlendi ve acil sezaryen kararı alındı. Doğum gerçekleştiğinde ise ortaya çıkan manzara hem çiftlik sahibini hem de veterineri şaşkına çevirdi.

Uzmanlar, 6 ayaklı ve 2 başlı olan ve ölü doğan buzağının genetik mutasyon veya gelişimsel anormallik nedeniyle bu şekilde dünyaya gelmiş olabileceğini belirtti.

Uzmanlar, 6 ayaklı ve 2 başlı olan ve ölü doğan buzağının genetik mutasyon veya gelişimsel anormallik nedeniyle bu şekilde dünyaya gelmiş olabileceğini belirtti.

Çiftlik sahibi ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın