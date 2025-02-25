Konya'da 6 Ayaklı ve 2 Başlı Buzağı Doğdu
Konya'da 6 Ayaklı ve 2 Başlı Buzağı Doğdu
Konya’nın Karapınar ilçesinde bir çiftlikte gerçekleştirilen sezaryen doğumda, ölü olarak 6 ayaklı ve 2 başlı bir buzağı doğdu.
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Edinilen bilgilere göre, çiftlikte bir ineğin doğum süreci normal ilerlemeyince çiftlik sahibi durumu fark edip veteriner çağırdı.
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Uzmanlar, 6 ayaklı ve 2 başlı olan ve ölü doğan buzağının genetik mutasyon veya gelişimsel anormallik nedeniyle bu şekilde dünyaya gelmiş olabileceğini belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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