2025 Muğla İmsakiye! Bugün Muğla İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Muğla İmsakiye! Bugün Muğla İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayının gelişiyle birlikte Türkiye'de sahurdan iftara kadar süren özel ibadet için hazırlıklar başladı. Ramazan gecelerinin vazgeçilmez ibadetlerinden biri olan teravih namazı, camileri manevi bir atmosferle doldururken, her geçen gün değişen imsakiye saatleri nedeniyle vatandaşların vakitleri dikkatle takip etmesi gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan imsakiye, oruç ibadetini doğru saatlerde yerine getirmek isteyenler için en güvenilir rehber konumunda.
Peki, bugün Muğla’da sahur, iftar ve teravih vakitleri saat kaçta? İşte 2025 yılına ait Muğla imsakiye bilgileri ve namaz vakitleri…
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Muğla iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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