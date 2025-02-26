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Bugün İndirimde Neler Var? Smeg Kettledan La Roche Posay'in Sevilen Ürünlerine 26 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Smeg Kettledan La Roche Posay'in Sevilen Ürünlerine 26 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 06:44

26 Şubat 2025 tarihinde indirimde olan ürünler arasında Smeg Kettle ve La Roche Posay'in popüler ürünleri yer alıyor. Bu özel günün fırsatları arasında yer alan bu ürünler, kaliteleri ve kullanıcılarından aldıkları olumlu geri dönüşlerle dikkat çekiyor. Smeg Kettle, mükemmel tasarımı ve üstün işlevselliği ile mutfakta vazgeçilmez bir yardımcı olurken, La Roche Posay'in sevilen ürünleri ise cilt bakımına yeni bir boyut kazandırıyor. Bu indirim fırsatını kaçırmayın ve bu kaliteli ürünleri avantajlı fiyatlarla satın alın. Bu fırsatlar sadece bugüne özel, hemen alışverişe başlayın!

Bu içerik 26.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Smeg KLF03BLEU Elektrikli Su Isıtıcısı

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Şık tasarımı ve retro görünümüyle mutfağınıza estetik bir dokunuş katacak bu Smeg su ısıtıcısı, hızlı kaynatma özelliğiyle pratik bir kullanım sunuyor. İndirimli fiyatıyla hem şıklığı hem de işlevselliği bir arada yaşayın!

Smeg KLF03BLEU Elektrikli Su Isıtıcısı

2. adidas Erkek ECLYPTIX 2000 Ayakkabı

2. adidas Erkek ECLYPTIX 2000 Ayakkabı

Rahatlığı ve sportif şıklığı bir arada sunan bu adidas ayakkabılar, günlük kullanım için mükemmel bir seçenek. İndirimli fiyatıyla hem tarzınızı tamamlayın hem de konforun tadını çıkarın!

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3. cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L Air Fryer XL, 1700 W, PerfectCook Teknolojisi, 8 Pişirme Modu

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cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L Air Fryer XL, 1700 W, PerfectCook Teknolojisi, 8 Pişirme Modu

4. Nespresso C62 Pixie Kahve Makinesi, Yeşil

4. Nespresso C62 Pixie Kahve Makinesi, Yeşil

Kompakt tasarımı ve canlı yeşil rengiyle dikkat çeken bu Nespresso kahve makinesi, hızlı ve kolay bir şekilde lezzetli kahveler hazırlamanızı sağlıyor. İndirimli fiyatıyla kahve keyfinizi katlayın!

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5. GDL Kranklı Peynir Rendesi

5. GDL Kranklı Peynir Rendesi

Mutfakta pratik ve hızlı çözümler sunan bu GDL rendesi, farklı bıçak seçenekleriyle sebze, meyve ve peynirlerinizi kolayca rendeleyebilir veya dilimleyebilirsiniz. İndirimli fiyatıyla mutfaktaki işlerinizi kolaylaştırın!

GDL Kranklı Peynir Rendesi

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6. NYX Professional Makeup Jumbo Face Stick | Çok Amaçlı Stick Aydınlatıcı - Coconut Cake

6. NYX Professional Makeup Jumbo Face Stick | Çok Amaçlı Stick Aydınlatıcı - Coconut Cake

Hem aydınlatıcı hem de kontür olarak kullanabileceğiniz bu NYX stick, kremsi yapısıyla kolayca uygulanıyor ve doğal bir ışıltı sağlıyor. İndirimli fiyatıyla makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak!

NYX Professional Makeup Jumbo Face Stick | Çok Amaçlı Stick Aydınlatıcı - Coconut Cake

7. Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

7. Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

Hafif ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan bu Stanley termos bardak, içeceklerinizi uzun süre sıcak veya soğuk tutuyor. İndirimli fiyatıyla her an yanınızda taze içecekler bulundurun!

Stanley The Aerolight Transit Termos Bardak 0.35 Lt

8. Siveno %100 Doğal Roll On Teen Girl Genç Kız Deodorant Bitkisel Lekesiz Vegan 50 ml

8. Siveno %100 Doğal Roll On Teen Girl Genç Kız Deodorant Bitkisel Lekesiz Vegan 50 ml

Genç kızların hassas cildine özel olarak formüle edilmiş bu Siveno roll-on deodorant, doğal içeriğiyle ter kokusunu önlerken cildi de koruyor. İndirimli fiyatıyla güvenli ve etkili bir koruma sağlayın!

Siveno %100 Doğal Roll On Teen Girl Genç Kız Deodorant Bitkisel Lekesiz Vegan 50 ml

9. The Purest Solutions Kuru, Lekelemeye Meyilli Ciltlere Özel ve Siyah Nokta Bakım Seti TPS120

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Kuru ve lekelemeye meyilli ciltler için özel olarak hazırlanmış bu The Purest Solutions bakım seti, cildinizi nemlendirirken siyah nokta oluşumunu da engelliyor. İndirimli fiyatıyla pürüzsüz bir cilde kavuşun!

The Purest Solutions Kuru, Lekelemeye Meyilli Ciltlere Özel ve Siyah Nokta Bakım Seti TPS120

10. Bella Maison Mabel Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Mavi

10. Bella Maison Mabel Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Mavi

Mavi rengi ve şık tasarımıyla sofralarınıza zarafet katacak bu Bella Maison yemek takımı, stoneware malzemesiyle de dayanıklı bir kullanım sunuyor. İndirimli fiyatıyla sofralarınızı yenileyin!

Bella Maison Mabel Stoneware 24 Parça 6 Kişilik Yemek Takımı Mavi

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11. TEFAL Manuel Rondo 500 ml Kapasiteli Siyah

11. TEFAL Manuel Rondo 500 ml Kapasiteli Siyah

Tefal'de Ramazan hazırlığı başladı! Kupon fırsatlarını kaçırmayın!

TEFAL Manuel Rondo 500 ml Kapasiteli Siyah

12. NIVEA Yaşa Özel Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi 50ml, Sıkılaştırıcı, Kaz Ayağı Kırışıklığı Giderici

12. NIVEA Yaşa Özel Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi 50ml, Sıkılaştırıcı, Kaz Ayağı Kırışıklığı Giderici

SEÇİLİ ÜRÜNLERDE 600 TL'YE 100 TL İNDİRİM FIRSATI!

NIVEA Yaşa Özel Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi 50ml, Sıkılaştırıcı, Kaz Ayağı Kırışıklığı Giderici

13. Pierre Cardin Lacivert Slim Fit Basic Kazak

13. Pierre Cardin Lacivert Slim Fit Basic Kazak

1 alana 1 bedava ve sepette %20 indirimi fırsatını kaçırmayın!

Pierre Cardin Lacivert Slim Fit Basic Kazak

14. La Roche Posay Anthelios Uvmune Anti Dark Spots Fluid Koyu Leke Karşıtı Yüz Güneş Kremi SPF50+

14. La Roche Posay Anthelios Uvmune Anti Dark Spots Fluid Koyu Leke Karşıtı Yüz Güneş Kremi SPF50+

La Roche Posay'de 2. ürün alımına 30% indirim fırsatı!

La Roche Posay Anthelios Uvmune Anti Dark Spots Fluid Koyu Leke Karşıtı Yüz Güneş Kremi SPF50+

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
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