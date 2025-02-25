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100 TL ve Altı Onedio Aktüeli Geldi! 25 Şubat 2025 Günün Fırsatları

etiket 100 TL ve Altı Onedio Aktüeli Geldi! 25 Şubat 2025 Günün Fırsatları

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 14:49

Bugün, bütçenizi zorlamadan alışveriş yapmanın tam zamanı! Teknolojiden ev gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden günlük yaşamınızı kolaylaştıracak pratik ürünlere kadar geniş bir yelpaze sizi bekliyor.

Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri keşfetmeye ne dersiniz? O zaman bu Amazon Fırsatlarını kaçırmadan hemen alışverişe başlayın!

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Bu içerik 25.02.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Whiskas Pouch Pure Delight Jöle İçinde Tavuklu ve Somonlu Yetişkin Kedi Konservesi 4x85 Gr

1. Whiskas Pouch Pure Delight Jöle İçinde Tavuklu ve Somonlu Yetişkin Kedi Konservesi 4x85 Gr

Whiskas Pouch Pure Delight Tavuklu ve Somonlu Konserve, kedin için hem lezzetli hem de besleyici bir şölen! Jöle içindeki enfes lezzetiyle onu mutlu ederken, sağlıklı ve enerjik kalmasına da yardımcı oluyor.

Whiskas Pouch Pure Delight Jöle İçinde Tavuklu ve Somonlu Yetişkin Kedi Konservesi

İndirimdeki tüm evcil hayvan ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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2. Bluefox Yumuşak Klavye Fırçası, Kulaklık Temizleyici 5'i 1 arada Çok İşlevli Elektronik Cihaz Temizleme Seti

2. Bluefox Yumuşak Klavye Fırçası, Kulaklık Temizleyici 5'i 1 arada Çok İşlevli Elektronik Cihaz Temizleme Seti

Elektronik cihazları temiz tutmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Bu set, klavye tuşlarından kulaklıklara kadar en hassas köşelere ulaşan 5 farklı temizleme aracıyla derinlemesine temizlik sağlıyor.

Bluefox Yumuşak Klavye Fırçası, Kulaklık Temizleyici 5'i 1 arada Çok İşlevli Elektronik Cihaz Temizleme Seti

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3. LAV Klasik 6'lı Çay Tabağı

3. LAV Klasik 6'lı Çay Tabağı

LAV Klasik 6'lı Çay Tabağı, çay keyfini tamamlayan zarif ve şık bir dokunuş! Günlük kullanıma uygun, sade tasarımıyla her sofraya uyum sağlıyor. Çay saatlerin şimdi daha keyifli!

LAV Klasik 6'lı Çay Tabağı

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4. Note Cosmetique Le Volume Plump & Care Lipgloss Dudak Parlatıcısı 18 Only You - Pembe

4. Note Cosmetique Le Volume Plump & Care Lipgloss Dudak Parlatıcısı 18 Only You - Pembe

Dudaklarına harika bir parlaklık ve dolgunluk katıyor. Yapışkanlık hissi bırakmayan yumuşacık dokusuyla sürmesi keyifli, hyalüronik asit içeriğiyle de dudaklarını gün boyu nemli tutuyor. Bu pembeye bayılacaksın!

Note Cosmetique Le Volume Plump & Care Lipgloss Dudak Parlatıcısı 18 Only You - Pembe

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5. Busstier Avokado Kedi Nanesi Kedi Otu Topu Kedi Oyuncağı Yapışkanlı Catnip

5. Busstier Avokado Kedi Nanesi Kedi Otu Topu Kedi Oyuncağı Yapışkanlı Catnip

Busstier Avokado Kedi Nanesi Kedi Otu Topu, minik dostununun bayılacağı eğlenceli bir oyuncak! Çift taraflı yapışkanlı tasarımı sayesinde dilediğin yere yapıştır, kedin keyifle oynasın ve doğal kedi nanesiyle mutlu olsun :)

Busstier Avokado Kedi Nanesi Kedi Otu Topu Kedi Oyuncağı Yapışkanlı Catnip

İndirimdeki tüm evcil hayvan ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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6. Bingo Fresh Yüzey Temizleyici Ferah Evim 2.5 L

6. Bingo Fresh Yüzey Temizleyici Ferah Evim 2.5 L

Bingo Fresh Yüzey Temizleyici Ferah Evim ile temizlik sonrası ev mis gibi kokuyor, sanki taptaze bir esinti gelmiş gibi.  Güçlü temizliği ve mis gibi kokusuna bayılacaksın!

Bingo Fresh Yüzey Temizleyici Ferah Evim 2.5 L

İndirimdeki tüm ev temizlik ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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7. Jouis Araç İçi Park Telefon Numarası Fosforlu Numaratör Oto Cam Kartı

7. Jouis Araç İçi Park Telefon Numarası Fosforlu Numaratör Oto Cam Kartı

​Jouis Fosforlu Araç İçi Numaratör ile park ederken numaranı bırakmak artık çok kolay. Aç-kapa özelliği sayesinde dilediğinde gizleyebilir, gerektiğinde ise anında görünür hale getirebilirsin. Pratik ve şık bir çözüm.

Jouis Araç İçi Park Telefon Numarası Fosforlu Numaratör Oto Cam Kartı

İndirimdeki tüm otomotiv ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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8. Babyjem Silikon Uçlu Meyve Sebze Emziği, Çok Renkli

8. Babyjem Silikon Uçlu Meyve Sebze Emziği, Çok Renkli

Babyjem Silikon Uçlu Meyve Sebze Emziği ile minik kaşifin kendi kendine yemeyi keşfetsin :) Yumuşak silikon ucu sayesinde bebeğin taze meyve ve sebzeleri güvenle tadabilir, sen de için rahat bir şekilde izlemenin keyfini çıkarabilirsin.

Babyjem Silikon Uçlu Meyve Sebze Emziği

İndirimdeki tüm bebek ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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9. Orret Home Renkli Peluş Lif 3 Adet

9. Orret Home Renkli Peluş Lif 3 Adet

Yumuşacık dokusuyla cildini nazikçe temizlerken rengarenk tasarımlarıyla da banyona neşe katıyorlar. Hem kullanımı rahat hem de uzun ömürlü! 

Orret Home Renkli Peluş Lif 3 Adet

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10. Busstier Köpek Mama Kabı Yavaş Besleyici, Anti-Boğulma Obezite Önleyici Gıda Dağıtıcı (Lacivert)

10. Busstier Köpek Mama Kabı Yavaş Besleyici, Anti-Boğulma Obezite Önleyici Gıda Dağıtıcı (Lacivert)

​Busstier Köpek Mama Kabı ile minik dostun yemeklerini yavaş yavaş keyifle yesin. Hem sindirimi rahat olsun hem de yemeğini güvenle bitirsin.

Busstier Köpek Mama Kabı

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11. Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun Bodrum Mandalinasi Pet Şişe (500 ml)

11. Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun Bodrum Mandalinasi Pet Şişe (500 ml)

Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun Bodrum Mandalinası, ellerini nazikçe temizlerken mis gibi mandalina kokusuyla seni Bodrum’un güneşli sokaklarına götürüyor! Ellerin mis gibi koksun, yumuşacık olsun.

Eyüp Sabri Tuncer Doğal Zeytinyağlı Sıvı Sabun Bodrum Mandalinasi Pet Şişe (500 ml)

İndirimdeki tüm kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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12. NIVEA Perfect & Matte Effect C Vitaminli Yüz Bakım Kremi (50 ml)

12. NIVEA Perfect & Matte Effect C Vitaminli Yüz Bakım Kremi (50 ml)

NIVEA Perfect & Matte Effect C Vitaminli Yüz Bakım Kremi ile cildin gün boyu yumuşacık ve ışıl ışıl! Ne fazla parlama ne de yağlı his, sadece tazelenmiş ve sağlıklı bir cilt seni bekliyor.

NIVEA Perfect & Matte Effect C Vitaminli Yüz Bakım Kremi (50 ml)

İndirimdeki tüm kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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