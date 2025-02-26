2025 Mersin İmsakiye! Bugün Mersin İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
2025 Mersin İmsakiye! Bugün Mersin İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?
Ramazan ayının bereketi ve huzuru, Akdeniz’in incisi Mersin’de de kendini hissettirmeye başladı. Gün doğmadan önce sahura kalkarak oruca niyet edenler için imsak vakti büyük önem taşırken, akşam ezanıyla birlikte sofralarda oruç açmanın huzuru yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye saatleri, sahurdan iftara kadar ibadetlerini tam vaktinde yerine getirmek isteyenler için en güvenilir kaynak olarak öne çıkıyor.
Peki, bugün Mersin’de iftar saat kaçta? Sahur ve imsak vakti ne zaman? Teravih namazı hangi saatte kılınacak? İşte 2025 yılına ait Mersin imsakiye bilgileri ve namaz vakitleri…
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İşte, 2025 imsakiyesine göre Mersin iftar, sahur ve teravih vakitleri 👇
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Herkese hayırlı Ramazanlar!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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