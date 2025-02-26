2025 Ordu İmsakiye! Bugün Ordu İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

Ramazan ayının manevi huzuru hissedilmeye başladı! Milyonlarca Müslüman gibi Ordu'daki vatandaşlar da oruç ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmek için sahur, iftar, imsak ve teravih vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 imsakiyesi, oruç tutanlar için büyük önem taşıyor. Gün boyu sabır ve ibadetle geçirilen oruç, akşam ezanıyla birlikte iftarla taçlandırılıyor.

Peki, bugün Ordu için iftar vakti kaçta? Ordu'da sahur ve imsak saatleri ne zaman? İşte 2025 yılına ait Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Ordu'da sahur, iftar, imsak ve teravih saatleri…