15 Yaş Küçük Denmesine Kızmıştı: Çağla Şikel'in Gizemli Sevgilisi Nihayet Ortaya Çıktı
15 Yaş Küçük Denmesine Kızmıştı: Çağla Şikel'in Gizemli Sevgilisi Nihayet Ortaya Çıktı
Bir süredir “15 yaş küçük sevgilisi” iddialarıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel’in birlikte olduğu kişinin kim olduğu ve yaşı sonunda netlik kazandı. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde günlerce konuşulan yaş farkı meselesi, bizzat Şıkel tarafından yalanlanmıştı.
İşin aslı ise ortaya çıktı! Ünlü mankenin sevgilisi ne 15 yaş küçük ne de bir toy delikanlı…
Meğer Şıkel’in kalbini çalan kişi, 45 yaşında başarılı bir iş insanıymış! Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Bir dönemin Türkiye’nin en gözde modellerinden biri olan Çağla Şıkel’i anlatmaya gerek var mı?
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Biliyorsunuz, Çağla Şıkel uzun yıllar şarkıcı Emre Altuğ ile mutlu bir evlilik sürdürdü.
İkilinin uyumu o kadar beğenildi ki “Evlilik gelir mi?” soruları havada uçuşmaya başladı.
Derken, 2 Ocak’ta 46 yaşına basan Çağla Şıkel, doğum günü kutlamasında bir kişiyle görüntülendi.
Tabii ki hemen herkesin aklında tek bir soru vardı: “Kim bu gizemli adam?”
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Ünlü manken, Instagram hikayesinde iddialara şu sözlerle cevap verdi:
Şıkel’in bu paylaşımı sonrası herkesin kafası iyice karıştı. Peki, gerçek neydi?
Bir muhabirin, “Erkek arkadaşınızı tanıyabilir miyiz?” sorusuna Şıkel, rahat tavırlarla şöyle yanıt verdi:
Peki kim bu adam? Sonunda gizem çözüldü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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