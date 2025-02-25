onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
15 Yaş Küçük Denmesine Kızmıştı: Çağla Şikel'in Gizemli Sevgilisi Nihayet Ortaya Çıktı

15 Yaş Küçük Denmesine Kızmıştı: Çağla Şikel'in Gizemli Sevgilisi Nihayet Ortaya Çıktı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.02.2025 - 14:58

Bir süredir “15 yaş küçük sevgilisi” iddialarıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel’in birlikte olduğu kişinin kim olduğu ve yaşı sonunda netlik kazandı. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde günlerce konuşulan yaş farkı meselesi, bizzat Şıkel tarafından yalanlanmıştı. 

İşin aslı ise ortaya çıktı! Ünlü mankenin sevgilisi ne 15 yaş küçük ne de bir toy delikanlı… 

Meğer Şıkel’in kalbini çalan kişi, 45 yaşında başarılı bir iş insanıymış! Gelin detaylara birlikte bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönemin Türkiye’nin en gözde modellerinden biri olan Çağla Şıkel’i anlatmaya gerek var mı?

Bir dönemin Türkiye’nin en gözde modellerinden biri olan Çağla Şıkel’i anlatmaya gerek var mı?

Modelliği, oyunculuğu, fiziği ve güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Şimdilerde ise özel hayatıyla gündemde.

Biliyorsunuz, Çağla Şıkel uzun yıllar şarkıcı Emre Altuğ ile mutlu bir evlilik sürdürdü.

Biliyorsunuz, Çağla Şıkel uzun yıllar şarkıcı Emre Altuğ ile mutlu bir evlilik sürdürdü.

Bu birliktelikten iki çocukları oldu. Fakat aşk hikayeleri sonsuza kadar sürmedi, çift yollarını ayırdı. Ayrılık sonrası Çağla Şıkel, kalbini uzun bir süre kimseye açmadı derken, avukat Nail Gönenli ile olan aşkı magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü.

İkilinin uyumu o kadar beğenildi ki “Evlilik gelir mi?” soruları havada uçuşmaya başladı.

İkilinin uyumu o kadar beğenildi ki “Evlilik gelir mi?” soruları havada uçuşmaya başladı.

Ama evlilik değil, ayrılık geldi… Hem de kısa süre içinde.

Derken, 2 Ocak’ta 46 yaşına basan Çağla Şıkel, doğum günü kutlamasında bir kişiyle görüntülendi.

Derken, 2 Ocak’ta 46 yaşına basan Çağla Şıkel, doğum günü kutlamasında bir kişiyle görüntülendi.

Ünlü manken, mekandan ayrı çıksa da, aynı arabaya bindiği kişi dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar, Şıkel’in yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını iyice güçlendirdi.

Tabii ki hemen herkesin aklında tek bir soru vardı: “Kim bu gizemli adam?”

Tabii ki hemen herkesin aklında tek bir soru vardı: “Kim bu gizemli adam?”

Magazin kulislerinde hızla yayılan iddialara göre Çağla Şıkel’in yeni sevgilisi kendisinden tam 15 yaş küçük bir gençti. Daha bu iddia konuşulurken, sosyal medya bir anda Şıkel’in yaş farkı meselesine ilişkin açıklamasıyla çalkalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü manken, Instagram hikayesinde iddialara şu sözlerle cevap verdi:

Ünlü manken, Instagram hikayesinde iddialara şu sözlerle cevap verdi:

“Eğer 15 yaş küçükse benim 60 olmam gerekiyor.”

Şıkel’in bu paylaşımı sonrası herkesin kafası iyice karıştı. Peki, gerçek neydi?

Şıkel’in bu paylaşımı sonrası herkesin kafası iyice karıştı. Peki, gerçek neydi?

İddiaların üzerine Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi, Londra Moda Haftası dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda objektiflere takıldı. Ama bu kez gizlenme çabası yoktu. Çift, gayet rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Önceki görüntülenmelerine nazaran çok daha özgüvenli ve samimi olan ikili muhabirlerin sorularına kaçamak cevaplar verdi.

Bir muhabirin, “Erkek arkadaşınızı tanıyabilir miyiz?” sorusuna Şıkel, rahat tavırlarla şöyle yanıt verdi:

Bir muhabirin, “Erkek arkadaşınızı tanıyabilir miyiz?” sorusuna Şıkel, rahat tavırlarla şöyle yanıt verdi:

“Daha sonra tanışırsınız. Hava soğuk.”

Peki kim bu adam? Sonunda gizem çözüldü.

Peki kim bu adam? Sonunda gizem çözüldü.

Çağla Şıkel’in kalbini çalan kişi iş dünyasından bir isim çıktı. Adı Erinç Ulutürk. Tekstilci olan Ulutürk’ün 45 yaşında olduğu ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın