15 Yaş Küçük Denmesine Kızmıştı: Çağla Şikel'in Gizemli Sevgilisi Nihayet Ortaya Çıktı

Bir süredir “15 yaş küçük sevgilisi” iddialarıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel’in birlikte olduğu kişinin kim olduğu ve yaşı sonunda netlik kazandı. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde günlerce konuşulan yaş farkı meselesi, bizzat Şıkel tarafından yalanlanmıştı.

İşin aslı ise ortaya çıktı! Ünlü mankenin sevgilisi ne 15 yaş küçük ne de bir toy delikanlı…

Meğer Şıkel’in kalbini çalan kişi, 45 yaşında başarılı bir iş insanıymış! Gelin detaylara birlikte bakalım…