Enflasyonu Yenen Hisseler: Yarısından Fazlası Kar Ettirdi!
Enflasyonu Yenen Hisseler: Yarısından Fazlası Kar Ettirdi!
Borsa İstanbul'da 2022 yılındaki yükselişler aranırken, zirveden de çok gerilediği söylenemez. Peki hisse senetlerinde durum ne?
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Borsa İstanbul, 2022 yılında enflasyondaki hızlı yükselişlerle dikkat çekmişti. Halka arzların yoğun olması ve yüksek getirileri yatırımcı akınına yol açarken, hisse senedi yatırımcıları mevduattaki yüksek faizlerin halen negatif tarafta yer almasıyla BİST'te aradığını bulabiliyor mu?
Ekonomim yazarı Zeynep Aktaş, enflasyonu yenen hisseleri yazdı. BİST 30 endeksindeki hangi hisseler enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamış?
16. OYak Çimento (OYAKC) son 1 yılda yüzde 75 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 4,3, enflasyona karşı da yüzde 3,9 oranında değer kazandı. (57,65 TL hisse fiyatıyla)
15. Alarko Holding (ALARK) son 1 yılda yüzde 78 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 6,1, enflasyona karşı da yüzde 5,6 oranında değer kazandı. (114,70 TL hisse fiyatıyla)
14. Astor Enerji (ASTOR) son 1 yılda yüzde 85,7 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 10,7, enflasyona karşı da yüzde 10,2 oranında değer kazandı. (95,1 TL hisse fiyatıyla)
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13. Pegasus (PGSUS ) son 1 yılda yüzde 91,2 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 14, enflasyona karşı da yüzde 13,5 oranında değer kazandı. (921,5 TL hisse fiyatıyla)
12. Turkcell (TCELL ) son 1 yılda yüzde 104,7 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 22, enflasyona karşı da yüzde 21,5 oranında değer kazandı. (77,4 TL hisse fiyatıyla)
11. Ford Otosan (FROTO) son 1 yılda yüzde 106,8 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 23,3, enflasyona karşı da yüzde 22,7 oranında değer kazandı. (1.122 TL hisse fiyatıyla)
10. Sabancı Holding (SAHOL ) son 1 yılda yüzde 111,5 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 26,1, enflasyona karşı da yüzde 25,5 oranında değer kazandı. (85,7 TL hisse fiyatıyla)
9. Aselsan (ASELS ) son 1 yılda yüzde 122,9 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 32,9, enflasyona karşı da yüzde 32,3 oranında değer kazandı. (57,8 TL hisse fiyatıyla)
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8. Türk Hava Yolları (THYAO ) son 1 yılda yüzde 125,9 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 34,7, enflasyona karşı da yüzde 34,1 oranında değer kazandı. (302,75 TL hisse fiyatıyla)
7. Bim Mağazaları (BIMAS) son 1 yılda yüzde 138,6 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 42,3, enflasyona karşı da yüzde 41,6 oranında değer kazandı. (370 TL hisse fiyatıyla)
6. Türkiye İş Bankası (ISCTR) son 1 yılda yüzde 170,8 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 61,4, enflasyona karşı da yüzde 60,7 oranında değer kazandı. (12,52 TL hisse fiyatıyla)
5. Koç Holding (KCHOL) son 1 yılda yüzde 172,4 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 62,4, enflasyona karşı da yüzde 61,7 oranında değer kazandı. (208 TL hisse fiyatıyla)
4. Garanti Bankası (GARAN) son 1 yılda yüzde 184,1 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 69,3, enflasyona karşı da yüzde 68,6 oranında değer kazandı. (76,45 TL hisse fiyatıyla)
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3. Tüpraş (TUPRS) son 1 yılda yüzde 184,1 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 69,4, enflasyona karşı da yüzde 68,6 oranında değer kazandı. (188,5 TL hisse fiyatıyla)
2. Yapı Kredi Bankası (YKBNK) son 1 yılda yüzde 213,7 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 87, enflasyona karşı da yüzde 86,2 oranında değer kazandı. (30,58 TL hisse fiyatıyla)
1. Akbank (AKBNK) son 1 yılda yüzde 252,8 getiri sağlarken, dolar bazlı yüzde 110,3, enflasyona karşı da yüzde 109,4 oranında değer kazandı. (59,85 TL hisse fiyatıyla)
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