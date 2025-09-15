Eğitim İçin Vazgeçtiklerimiz

Çocuklarının eğitimi için bütçe ayıran aileler, kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye gibi temel kalemlere zorunlu harcamalar yapıyor. Bunun karşılığında ise sosyal hayattan feragat etmek zorunda kalıyorlar. Yüzde 69 dışarıda yeme-içmeyi, yüzde 50 kültürel etkinlikleri azaltıyor. Yani eğitim, ailelerin yaşam kalitesini düşüren bir mali baskıya dönüşüyor.

Yüzde 53. Toplumun yarısından fazlası mevcut eğitim sistemine güvenmiyor.

Yüzde 63 lise ve üniversite giriş sınavlarında usulsüzlük olduğuna inanıyor. Sizce bu ne anlama geliyor olabilir?

Eğitimde duyulan güvensizlik aslında yalnızca okulla ilgili değil. Aynı zamanda devlet kurumlarının adaletine ve işleyişine dair bir güvensizlik de içeriyor. Eğitim sistemiyle ilgili kuşkular, toplumun genel güven duygusunu da zedeliyor. Eğer bir toplumda güven yoksa ne yazık ki hiçbir şey gelişmiyor, ilerlemiyor.

Yüzde 44. İyi eğitimin en önemli belirleyicisi olarak “ailenin maddi imkânları”nı işaret edenlerin oranı bu.

Toplumun yarısı, çocukların eşit eğitim fırsatlarına sahip olmadığına inanıyor. Sizce bu ne anlama geliyor olabilir?

Bu tablo, eğitimin eşitsizlikleri azaltmak yerine yeniden üreten bir mekanizmaya dönüştüğünü gösteriyor. Sadece her 10 kişiden 4’ü eğitimi sınıf atlama aracı olarak görürken, gençlerin yüzde 40’ı bu inancı doğrudan reddediyor. Yani umut ve güven, eğitimin en temel çıktıları olmaktan uzaklaşıyor.

Sonuç açık: Aileler eğitimi önceleyerek sosyal yaşamdan feragat ediyor; toplumun yarısı sisteme güvenmiyor, çocukların geleceği ise büyük ölçüde ailenin maddi imkânlarına bırakılıyor. Eğitim, eşitlik ve fırsat kapısı olması gerekirken, giderek ağır bir yük ve yeniden üretilen bir eşitsizlik haline geliyor. O halde, eğitimi dönüştürmek için yapmamız gereken çok net. Eğitim dışı alanlara yatırım yaparak eğitimi de dönüştürmek mümkün. Sizce bu ne anlama geliyor olabilir?