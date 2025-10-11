onedio
Ege Kıyılarında Arabayla Gezerken Kaçırmamanız Gereken 11 Durak

Aslı Uysal
11.10.2025 - 15:04

Ege kıyıları Türkiye'nin en huzurlu noktalarından bir tanesi... Burada arabayla gezerken binbir çeşit manzara ile büyülenmemek de elde değil. Nereye gitseniz başka bir yer eksik kalır ama mutlaka Ege kıyılarında görülmesi gereken yerler nelerdir? Cevabı bu içerikte!

1. Alaçatı Taş Sokakları

Alaçatı Ege kıyılarında görüp görebileceğiniz en harika yerlerden biri. Dar taş sokaklarda kaybolmak, rengârenk kapılar, gizli avlular... Daha da sayılamayacak yüzlerce güzellik ziyaretçilerini bekliyor. Bu sakin sokakları gezerken kendinizi farklı bir dünyada gibi hissedeceksiniz.

2. Çeşme Ilıca Plajı

Çeşme'nin en güzel plajlarından biri de Ilıca Plajı. Burada denize girmenin en keyifli yanı suyun sığ ve berrak olması.... Sanki bulutların üstünde süzülüyormuş gibi hissettiriyor insana. Ayrıca günbatımında da inanılmaz bir manzara ortaya çıkıyor. Burası da görülmesi gereken yerlerden.

3. Şirince

Şirince'nin taş evleri arasında dolaşırken mutlaka şarap tadımı yapabileceğiniz bir yerde oturun. Ege'nin harika kıyılarından biri olan Şirince, huzur bulmak için seçilebilecek en doğru yerlerden. Burada zaman yavaşlayacak ve kendinizi sonsuza kadar sürmesini isteyeceğiniz bir keyfin içinde bulacaksınız...

4. Fethiye Ölüdeniz

Ölüdeniz'e karşıdan bakmak bile insanın ruhunu doyurmaya yetiyor. Yeşil ve mavinin birleştiği en mucize yerlerden biri Ölüdeniz. Burada sadece denize ayaklarınızı sokmak bile sizi kendine getirir. Manzarayla sarhoş olunur mu derseniz, burada olunuyor...

5. Marmaris İçmeler Koyu

Kalabalıktan uzak bir şekilde keyif yapmak isteyenler için Ege kıyılarında uğrayabileceği en harika yerlerden biri de İçmeler Koyu. Hatta tekne turları ile en gizli koyları bile keşfedebilirsiniz. Akşamüstü de kıyıda güzel bir yürüyüş ile günü harika bir şekilde kapatın.

6. Datça Knidos Antik Kenti

Datça'nın en uç noktasında bulunan Knidos, tarih severler için resmen biçilmiş kaftan. Ayrıca buranın en güzel özelliklerden biri de deniz manzarasına karşı günbatımını izlemek! Gerçek dünyadan uzaklaşıp tarihle iç içe olmak isteyenler burayı mutlaka rotasına eklesin.

7. Bodrum Yalıkavak Marina

Bodrum Yalıkavak Marina'da rotanıza eklemeniz gereken noktalardan...  Özellikle bu marinada yürüyüş yapmak çok keyifli. Ege'nin kokusu sanki buradan bir başka güzel duyuluyor. Küçük kafelerde içecek molası vererek de keyifli bir şekilde burayı izleyebilirsiniz.

8. Didim Apollon Tapınağı

Tarihe meraklıysanız Apollon Tapınağı'nı da es geçmeyin. Buranın her bir köşesi fotoğraf çekmek için resmen biçilmiş kaftan! Ayrıca denizin hemen yanında duran tapınak kalıntıları da manzarayla birlikte çok hoş bir hava katıyor.

9. Kuşadası Güvercin Adası

Kısa bir tekne turu ile birlikte Kuşadası'ndan Güvercin Adası'na geçiş yaparak keyifli bir mola verebilirsiniz. Hatta burada denize girebilir, Ege sularının tadını çıkarabilirsiniz. Buraya bir daha gelmek için günleri sayacaksınız!

10. Selçuk Efes Antik Kenti

Bir başka rota da Efes Antik Kenti. Bu güzelliği hala görmeyen kaldı mı? Eğer cevabınız evetse çok şey kaçırıyorsunuz demektir!  Tarih ve mimarinin büyüsü, burayı Ege turunun en etkileyici noktalarından biri yapıyor. Ayrıca yürürken kendinizi geçmişte hissediyorsunuz.

11. İzmir Kordon Boyu

Son olarak, İzmir Kordon Boyu'nu da görüp turunuzu tamamlayabilirsiniz. Burada yürüyüş yapmak ve denizin o güzel kokusunun tadını çıkarmak insanın stresini alıp götürüyor. İsterseniz denize sıfır banklarda da oturup daha da keyifli hale getirebilirsiniz.

Aslı Uysal
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
