Düşen Bir Uçakta Hayatta Kalma Oranınızı Artıran Şaşırtıcı Gerçek: Bu Deney Her Şeyi Değiştirdi

Birçok kişi uçak yolculuğunda korku yaşıyor, peki ya düşme riski olursa hangi koltuklar daha güvenli? İşte tam bu soruya cevap arayan sıra dışı bir test yapıldı! 2012'de Meksika çölünde düşürülen bir uçak sayesinde hayatta kalma şansının koltuk konumuyla ne kadar bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bu test sadece uçak kazalarının nasıl gerçekleştiğine dair benzersiz veriler sunmakla kalmadı, aynı zamanda havacılık güvenliği standartlarının yeniden şekillenmesine yol açtı.

Kaynak

Kaynak