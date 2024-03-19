Dünya Şampiyonu Bir Anne Olmak: Fatma İrşat Yılmaz
Sporda büyük başarı hikayeleri, azim, tutku ve kararlılıkla dolu ilham verici örneklerle doludur. Bu hikayeler genellikle, yıllar süren emek ve fedakarlıkların da bir yansımasıdır.
Erzurum’da donmuş bir gölün üzerinde buz pateniyle tanışan ve bu alanda büyük başarı elde etmek için azim, istikrar ve inançla çalışarak, Dünya şampiyonu olan Milli buz pateni sporcumuz Fatma İrşat Yılmaz’ın hikayesi, bu türden ilham verici bir örnek.
Buzda başlayan ve buzda son bulunacak bir başarı hikayesi…
Donmuş bir havuzda buz pateni ile tanıştım.
Kariyerime buz hokeyi ile başladım.
İlgim artistik buz pateni branşıydı hep fakat Erzurum’da olmam ve o dönemde şehirde sadece buz hokeyi üzerine çalışmalar olduğu için bu branşı zorunlu tercih ettim. Erzurum Polis Gücü bayan ‘Buz Hokeyi takımında oynadım birkaç sezon, sonrasında Erzurum Gençlik Spor Buz Hokeyi takımında kariyerime devam ettim. Ardından Erzurum Narman Spor’a transfer oldum ve birkaç sezonda burada oynadım. Buz hokeyini Erzurum’a sevdiren adam olarak anılan kıymetli hocalarımdan Serhat Enyüce ile birlikte sosyo-ekonomik koşulları elverişsiz çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi olarak buz pateni sporunu tanıttık o dönem. Daha sonra üniversiteler arası liglerde Beden Eğitimi ve Spor (BESYO) Bölümünde yüksek öğrenim gördüğüm Atatürk Üniversitesi adına maçlara çıktım. Bu dönem Türkiye Şampiyonasında ikinci olduk hatta. Yine aynı dönem Milli Takım kampına katıldım. Özel sebeplerden dolayı da kamptan ayrılmak zorunda kaldım. Üniversiteden mezun olduktan sonra da buz hokeyi kariyerimi sonlandırdım.
Kariyerime tekrar başlamamda eşim destek oldu!
Evlendikten sonra Ankara’ya yerleştim ve tekrar buz patenine dönüşüm eşimin de desteğiyle beraber Senkronize buz pateni ile oldu. Bu arada belirtmekte fayda var bizim branşlarda artistik buz pateninden hokeye geçmek kolaydır fakat buz hokeyinden, artistik buz patenine geçmek çok ama çok zordur.
Ankara Yenimahalle Senkronize Buz Pateni Takımıyla kaydım bir süre, sonra Ankara Üniversitesi Senkronize Buz Pateni Takımına transfer oldum ve Türkiye ikincisi olduk aynı sezon.
Takım adına yarışmak yerine bireysel olarak müsabakalara katılma kararı aldım ve artistik buz pateni teklerde yarışmaya başladım. Gündüz öğretmenlik yapıp, gece antrenmanlara gitmek ve evliliğin getirdiği sorumluluklar, antrenmanlar gerçekten zor gelmeye başlamıştı. Sonrasındaysa kızım Mina Ay dünyaya geldi.
Bebeğimle antrenmanlara devam ettim.
Birçok branş, tek bir branşın gölgesinde kalıyor.
Fatma İrşat Yılmaz'ın başarıları:
Almanya ve Slovenya’da katıldığım uluslararası yarışmalarda Bronz Madalya,
İtalya 2024 Masterlar Dünya Şampiyonasında Altın Madalya,
Senkronize Buz Pateni Senior Kategorisi Türkiye Şampiyonasında Altın Madalya,
Buz Hokeyi (Kadınlar) Türkiye Üçüncülüğü, Bronz Madalya,
Senkronize Buz Pateni Türkiye İkinciliği, Gümüş Madalya,
Senkronize Buz Pateni Türkiye Birinciliği, Altın Madalya,
Artistik Buz Pateni Masterlar Türkiye Birinciliği, Altın Madalya,
Artistik Buz Pateni Masterlar Avrupa Üçüncülüğü, Bronz Madalya,
Artistik Buz Pateni Masterlar Dünya Birinciliği, Altın Madalya …
Fatma İrşat Yılmaz'ın genç sporculara mesajı:
Tüm bu emekler de bu an içindi, belki de.
Başlanmayan hiçbir şey, Başarılamaz… Başarılar.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio