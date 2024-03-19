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Dünya Şampiyonu Bir Anne Olmak: Fatma İrşat Yılmaz

etiket Dünya Şampiyonu Bir Anne Olmak: Fatma İrşat Yılmaz

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 11:56

Sporda büyük başarı hikayeleri, azim, tutku ve kararlılıkla dolu ilham verici örneklerle doludur. Bu hikayeler genellikle, yıllar süren emek ve fedakarlıkların da bir yansımasıdır.

Erzurum’da donmuş bir gölün üzerinde buz pateniyle tanışan ve bu alanda büyük başarı elde etmek için azim, istikrar ve inançla çalışarak, Dünya şampiyonu olan Milli buz pateni sporcumuz Fatma İrşat Yılmaz’ın hikayesi, bu türden ilham verici bir örnek. 

Buzda başlayan ve buzda son bulunacak bir başarı hikayesi…

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Donmuş bir havuzda buz pateni ile tanıştım.

Donmuş bir havuzda buz pateni ile tanıştım.

Kış ve kar sporlarının adeta başkenti olan Erzurumluyum. Profesör bir baba ile eğitmen bir ailenin ilk çocuğu olarak 1988 yılında dünyaya geldim. Baba mesleği sebebiyle ilk orta ve lise eğitimlerimi farklı şehirlerde tamamlamama rağmen, üniversite eğitimimi Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde tamamladım.

Hareketli geçen çocukluk dönemimde, ilkokul yıllarımda ilk defa spor salonuna adım attım ve ilk olarak judo branşıyla tanışmış oldum. Büyüyünce ne olacaksın sorularına hep sporcu olacağım diye cevap verdiğimi hatırlıyorum. Daha sonra ilgi duyduğum buz pateni derslerini, donmuş bir havuzda alığımı hatırlıyorum.

Yazın kaymaya devam edebilmek için inline paten dersleri aldım ve şehirde kurulan bir buz hokeyi takımına girmemle buz pateni branşları ile tanışmış oldum. 

Kariyerime buz hokeyi ile başladım.

İlgim artistik buz pateni branşıydı hep fakat Erzurum’da olmam ve o dönemde şehirde sadece buz hokeyi üzerine çalışmalar olduğu için bu branşı zorunlu tercih ettim. Erzurum Polis Gücü bayan ‘Buz Hokeyi takımında oynadım birkaç sezon, sonrasında Erzurum Gençlik Spor Buz Hokeyi takımında kariyerime devam ettim. Ardından Erzurum Narman Spor’a transfer oldum ve birkaç sezonda burada oynadım. Buz hokeyini Erzurum’a sevdiren adam olarak anılan kıymetli hocalarımdan Serhat Enyüce ile birlikte sosyo-ekonomik koşulları elverişsiz çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesi olarak buz pateni sporunu tanıttık o dönem. Daha sonra üniversiteler arası liglerde Beden Eğitimi ve Spor (BESYO) Bölümünde yüksek öğrenim gördüğüm Atatürk Üniversitesi adına maçlara çıktım. Bu dönem Türkiye Şampiyonasında ikinci olduk hatta. Yine aynı dönem Milli Takım kampına katıldım. Özel sebeplerden dolayı da kamptan ayrılmak zorunda kaldım. Üniversiteden mezun olduktan sonra da buz hokeyi kariyerimi sonlandırdım.

Kariyerime tekrar başlamamda eşim destek oldu!

Evlendikten sonra Ankara’ya yerleştim ve tekrar buz patenine dönüşüm eşimin de desteğiyle beraber Senkronize buz pateni ile oldu. Bu arada belirtmekte fayda var bizim branşlarda artistik buz pateninden hokeye geçmek kolaydır fakat buz hokeyinden, artistik buz patenine geçmek çok ama çok zordur.

Ankara Yenimahalle Senkronize Buz Pateni Takımıyla kaydım bir süre, sonra Ankara Üniversitesi Senkronize Buz Pateni Takımına transfer oldum ve Türkiye ikincisi olduk aynı sezon.

Takım adına yarışmak yerine bireysel olarak müsabakalara katılma kararı aldım ve artistik buz pateni teklerde yarışmaya başladım. Gündüz öğretmenlik yapıp, gece antrenmanlara gitmek ve evliliğin getirdiği sorumluluklar, antrenmanlar gerçekten zor gelmeye başlamıştı. Sonrasındaysa kızım Mina Ay dünyaya geldi.

Bebeğimle antrenmanlara devam ettim.

Bebeğimle antrenmanlara devam ettim.

Daha sonra hamilelik sürecimde, 7 aylık olana kadar buz üzerinde eğitimlere katıldım. Tabi bu süreçler gerçekten de zorluydu. Doğumdan sonra 8 aylık olan bebeğimle tekrar antrenmanlara geri döndüm. Bu süreçte bebeğimi bebek arabasında uyutarak, günlük 2 saatlik olan bebeğimin uykusunu kendi antrenman programıma göre ayarlayıp, bebek arabasında uyutup, buza girerdim. Bu süreç 1,5 – 2 yıla yakın sürdü ve yarıştığım kategoride Türkiye şampiyonu oldum… Madalyamı alıp, döndükten sonra ilk iş çocuğumu emzirdiğimi hatırlıyorum.

Anne olmanın verdiği motivasyonla çalışmalarıma devam ettim.

Anne olmadan önce, çocuğun birçok şeye engel olabileceğini düşünenlerdendim ama anne olduktan sonra, çocukla birlikte doğan ekstra bir gücün olduğunu derinden hissettim. Özellikle antrenmanların yorucu ve vakit almasına rağmen, annelikten gelen o güçle rutinlerime devam ettim. Aslında isteyince, hayatta yapabileceğiniz hiçbir şeyin önüne siz istemedikçe hiçbir şeyin engel olamayacağını söyleyebilirim. İmkânsız denilen şeylerin, zihnimizin bize oynadığı illüzyonlardan ibaret olduğunu düşünüyorum.

Bu işin bilimsel düzeyde, akademik araştırmalarının yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Bu noktada, akademik düzeyde çalışmalar da yapıyorum. BESYO mezunu olarak üzerinde lisansüstü düzeyde araştırmalar ve yayınlar yaptığım konumdur aynı zamanda buz pateni spor branşları.

Özellikle; hareket ve antrenman disiplininin, branşa özgü uyarlamalar yapılması halinde, Buz pateni sporcularına yapacağı katkıların çok ama çok üst düzeyde önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin uluslararası düzeyde rekabet edebilirlik düzeyinin de bu sayede artacağı tartışmasızdır.

Dünyada örnekleri görülebilen, özel sporcu yetiştirme yöntemlerinin ülkemizde de benimsenmesi ve öncelikli bir yaklaşımla ele alınmasına yönelik akademik düzeyde çalışmalar yürütmekteyim. Aktif sporcu kimliğimin haricinde, akademik olarak buz pateninin gelişimine katkılar sağlama arzusundayım.

Mete Gazoz örnek olabilir!

Birçok branşta olduğu gibi özellikle Artistik Buz pateninde de kısır bir döngü söz konusu. Litaretürün geliştirilmesi ve ilgili, hevesli insanların kolaylıkla ulaşabileceği bilgi ve dökümanların erişilebilir olması önemli. Çünkü sporda bütünsel bir gelişim söz konusudur. Bu konuda olimpiyat şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz örnek olarak gösterilebilir. Mete nasıl ki olimpiyat şampiyonu olana dek bir sürü aşamadan geçip, multidisipliner olarak kendini geliştirdiyse; artistik buz pateni sporcuları da mutlaka ritim ve cimnastik çalışmaları ile desteklenmeli.

Birçok branş, tek bir branşın gölgesinde kalıyor.

Birçok branş, tek bir branşın gölgesinde kalıyor.

Artistik buz pateni Türkiye’de yeteri kadar ilgiliyi tam olarak göremiyor. Aslında küçük çocukların ilgisi çok ama tesislerin artırılması gerekiyor. Tabii ülkemizde sadece buz pateni değil birçok branş, bir tek branşın; özellikle isim vereceğim, bu noktada futbolun gölgesinde kalıyor… Bu durum altyapı oluşumuna da engel oluyor.

Diğer bir etken, kültürel benimseme… Özellikle bu branş çok küçük yaşlardan başlayıp ciddi disiplin isteyen, gerçekten zor bir branş. Bu disiplin anlayışı henüz tam olarak benimsenebilmiş değil.

Özellikle dünya ile kıyaslandığında, tesis sayıları ve günlük yapılan antrenman saatlerinin sayısından, aramızdaki fark açıkça görülebilmektedir. İster istemez bireysel çalışmalar ve alt yapı yetiştirmede zorluklar çekiyoruz.

Ay Yıldız benim için bir duruştur.

Ay yıldız, benim için bir duruştur… Kim olduğumuzu anlatan ve uğruna nice canların verildiğini hatırlatan, onur kaynağımdır. Katıldığım uluslararası müsabakalarda bayrağımı, diğer ülkelerin yanında görmek her zaman benim için tarifi imkansız bir mutluluktur.

Ayrıca; en değerli varlığım olan kızıma, Ay ismini verdim. Buradan da bayrağımızın, benim için ne kadar değerli olduğunu anlayabilirsiniz.

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Fatma İrşat Yılmaz'ın başarıları:

Almanya ve Slovenya’da katıldığım uluslararası yarışmalarda Bronz Madalya,

İtalya 2024 Masterlar Dünya Şampiyonasında Altın Madalya,

Senkronize Buz Pateni Senior Kategorisi Türkiye Şampiyonasında Altın Madalya,

Buz Hokeyi (Kadınlar) Türkiye Üçüncülüğü, Bronz Madalya,

Senkronize Buz Pateni Türkiye İkinciliği, Gümüş Madalya,

Senkronize Buz Pateni Türkiye Birinciliği, Altın Madalya,

Artistik Buz Pateni Masterlar Türkiye Birinciliği, Altın Madalya,

Artistik Buz Pateni Masterlar Avrupa Üçüncülüğü, Bronz Madalya,

Artistik Buz Pateni Masterlar Dünya Birinciliği, Altın Madalya …

 

Fatma İrşat Yılmaz'ın genç sporculara mesajı:

Tüm bu emekler de bu an içindi, belki de.

Başlanmayan hiçbir şey, Başarılamaz… Başarılar.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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