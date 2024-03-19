Dünya Şampiyonu Bir Anne Olmak: Fatma İrşat Yılmaz

Kış ve kar sporlarının adeta başkenti olan Erzurumluyum. Profesör bir baba ile eğitmen bir ailenin ilk çocuğu olarak 1988 yılında dünyaya geldim. Baba mesleği sebebiyle ilk orta ve lise eğitimlerimi farklı şehirlerde tamamlamama rağmen, üniversite eğitimimi Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünde tamamladım.

Hareketli geçen çocukluk dönemimde, ilkokul yıllarımda ilk defa spor salonuna adım attım ve ilk olarak judo branşıyla tanışmış oldum. Büyüyünce ne olacaksın sorularına hep sporcu olacağım diye cevap verdiğimi hatırlıyorum. Daha sonra ilgi duyduğum buz pateni derslerini, donmuş bir havuzda alığımı hatırlıyorum.

Yazın kaymaya devam edebilmek için inline paten dersleri aldım ve şehirde kurulan bir buz hokeyi takımına girmemle buz pateni branşları ile tanışmış oldum.