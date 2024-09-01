Dunning Kruger Etkisi ve Yönetim

İnsanların bildiklerini iddia ettikleri şeyi bilmediğinin farkında olmaması. Tam aksine, kendilerinin çok bilgili ve başarılı olduğunu sanması… Üstelik sadece bilmediklerinin farkında olmayıp, aşırı özgüvenli olması. YouTuber yayınladığı videoda bu kişilerin sisteme girince liyakat sahibi kişileri ekarte ettiğini, liyakat sahibi insanların ise özgüvenlerini kaybedip, kendi yeteneklerinden şüphe ettiğini ve sistemden kimi zaman atıldıklarını, kimi zamansa sisteme dayanamayıp çemberin dışına çıktıklarından bahsediyor.

İzleyici video bitiminde neden liyakatsiz insanların üst görevlere geldiği sorusuna cevap bulabiliyor. Hatta öyle ki başkalarının liyakatsiz olduğunu düşünüp, kendimizi liyakatli sanmamız bile Dunning Kruger etkisinin bizde de olabilme ihtimalini sorgulatıyor.

Yaşadığımız toplumda bizi yönetenleri çoğu zaman eleştirdiğimiz zamanlar oluyor. Kimi zaman bu eleştiriler arkadaş sohbetlerinde alevlenirken, kimi zaman yerini mizaha bırakıyor.

Elbette büyük bir genelleme yapıp tüm üst düzey yöneticilerin Dunning Kruger etkisiyle liyakatsiz olduğunu söylemek doğru olmaz.

Uzun bir süredir Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birinin üst düzey yöneticilerine iş İngilizcelerini geliştirmeleri konusunda destek veriyorum. Derslerde konuşma becerilerine ağırlık verildiğinden hedef dilde sohbet ve karşılıklı etkileşim mevcut. Onlar benimle İngilizcelerini daha üst seviyeye getirme çabası içindeyken, ben de farklı sektörde olmamıza rağmen vizyonlarından ve yöneticilik deneyimlerinden faydalanıyorum. Ezcümle öğretirken öğreniyorum.