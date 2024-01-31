Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu ile "Filtresiz Bir Dünya Mümkün" Kitabı Üzerine Bir Söyleşi…

Ne yazık ki evet.

Günümüz güzellik algısında artık yüzün, bedenin ahenkli bir harmoni içerisinde görünmesinden ziyade tek başına belli bir organın, belli bir bölgenin aşırı derecede öne çıkmış sonuçlarının maalesef trend olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

Bunu örneklendirmek gerekirse; mesela yüzümüz, bir harmoni bir ahenk içerisinde olmalı ve görünmeli. Yüzünüze bakıldığında sadece dudaktan, burundan, kaştan, elmacık kemiğinden ibaret bir yüz ifadesi aslında ne ahenkli ne zarif duruyor ama maalesef dediğim gibi yeni trend, dünyanın eğilimi ve özellikle genç kuşakların eğilimi maalesef bu yönde.

-Sırf sevgilisi ya da kocası istediği için ameliyata gelen oldu mu?

Evet oldu. Bu aslında sanıldığı kadar da nadir bir durum değil.

Kadın ya da erkek bir değişim hikayesi içerisine girdiği vakit bunu öncelikle partnerleri için ya da onlarla birlikteliklerini devam ettirebilmek için yapıyor.

Böyle ilginç örneklerim var benim de. Bunu aslında bir noktaya kadar haklı ve gerekçeli buluyorum. Ama işin özünde kişi bedeniyle ilgili yaptırdığı bütün kararları kendi için yapmalı.

-Güzel olmak mutluluk getirir mi?

Aslında bunu hem felsefik olarak hem de edebi olarak şöyle ifade ederiz; hayır! Ama güzel olmanın mutlu olmayla bir bağı ve ilintisi var. Yani güzel olmak mutluluğu tek başına taşıyan, onu bir yere götüren bir olgu değil. Ama güzel olmak ya da bir güzelle olmak, mutluluğun sebeplerinden biri sayılabilir. Hatta bunu sosyal ve iş hayatında yapılan anketlerde de göstermişler ki güzel olmak ve yakışıklı olmak, iş ve aşk hayatında insanları biraz daha önde tutuyor. Bu da mutluluğun tarifi içinde kabul edilebilirse artı bir etki sayabilirsiniz. Sanıyorum bu bakış açısını rekabetçi dünyanın verdiği avantaj hikayesinden anlayabiliriz.

-Günümüzde hâlâ altın oran geçerli mi?

Evet, günümüzde hâlâ altın oran geçerli. Fakat dediğim gibi bu ilk sorunun cevabında bahsettiğim ahenk ve oranı istemeyen yeni bir jenerasyon ve trend var. Ama ben felsefemi hala bu altın oranın geçerli, doğru, ahenkli ve zarif olduğu üzerine kuruyorum. Altın oran gerçekten yüzleri ve bedeni, insan gözüne hoş gelen bir ahenk içinde simgeler ve estetik olan da budur.

-Güzellik ya da güzelleşmek sadece kadınlara mahsus bir şey mi?

Güzellik ve güzelleşmek konusu tarihsel devinimi içerisinde de önceleri sadece kadınlara mahsus bir konuyken, günümüzde değişen, dönüşen toplumlarda artık erkekler de kadınlar kadar güzelliğe, estetiğe, kendi bedenleriyle ilgili daha iyisine varmak için büyük bir çaba sarf ediyorlar.

Bunu görmek hem güzellik algısını sadece kadınlara özgü bir durum olmaktan çıkarttı, hem de erkeklerin de güzellikle, estetikle ilgili artık söz sahibi olabileceklerini gösterdi.

Zaman zaman kitabın içinde tarihsel güzellik anlayışının nasıl da değiştiğini okurken, bir zamanlar kadınların kaşlarını tıraş etmesinin altında yatan sebebin yüz güzelliklerini örttüğü düşüncesi olduğunu okuduğumda, ister istemez şimdiki pompalanmış güzellik algımla hayrete düştüm. Bu yüzden kitapla ilgili sorularım daha ziyade bizim güzellik anlayışımızın değişimi üzerine oldu.

-Antik Yunan'da erkek güzelliği şekilli baldırlarken günümüzde erkekler daha çok nerelerinden güzelleşmek istiyorlar?

Aslında kadın bedeninin güzelleşme serüveni tarihsel olarak Filtresiz Bir Dünya Mümkün’de anlattım.

Bence orası çok büyük bir değişime sahne olmuş. Ama erkek bedeni için aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Bence erkek bedeni hala antik Yunan'daki ölçütleriyle güzel ve şekilli kabul ediliyor.

Yani atletik ve kaslı bir beden, kas oluklarının ve şekillerinin görüldüğü, ince bir bel üzerine oturan erkek bedenini güzel olarak buluyoruz.

Erkeklerde yüz güzelliği ise başka bir konu. Özellikle günümüzde erkekler bedenleriyle ilgili kabaca antik Yunan'dakine benzer sonuçları aramak için plastik cerrahlara başvuruyorlar. Yüzleriyle ilgili estetik uygulamalar ise biraz daha güzelliğin ortak nüanslarına, özelliklerine sahip olmak için yapıyorlar.

Yani kırışıklıklarımız bir kadında rahatsız eden bir durumken, artık erkekleri de rahatsız eden bir durum haline geliyor. Yanakların, yanak oluklarının ortaya çıkması, yüzümüzün sarkması hikâyesinde istediğimiz aslında eski diri görünümümüze kavuşmak. Daha az kırışıklığı olan, daha az yıpranmışlığı olan bir yüz. Bu şekilde bir yüz ifadesi elde etmeye çalışmak için artık erkekler de çaba ve emek harcıyor.