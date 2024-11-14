Dövmelerle Anlatılan Anadolu Masalları

Dövme iğneleriyle Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş motiflerini, geleneksel desenlerini ve sembollerini yeniden hayat vererek, sanatının her bir çizgisinde bu toprakların ruhunu taşır. Anadolu kadınının sessiz çığlıklarını, onların çektiği zorlukları ve yaşadıkları sevgiyi ten üzerine işleyerek, eski ile yeniyi harmanlayan bir köprü kurar.

Yeliz'in sanat yolculuğu, çocukluğundan itibaren sanata olan tutkusunu keşfetmesiyle başlar. Küçük bir mavi odada, resimler çizerek, hikayeler yaratarak ve müzikle iç içe bir hayat sürerek büyür. Bu erken yaşlardan itibaren sanat, onun en yakın dostu ve ifade aracı haline gelir. Daha sonraları resim öğretmenliği yaparken Anadolu'nun dört bir yanını dolaşır, köy köy, kasaba kasaba gezerek bu toprakların renklerini, hikayelerini öğrenir ve öğretir. Ancak bir gün, bir öğrencisinin masum bir yorumuyla, mesleki hayatında bir dönüm noktasına gelir ve öğretmenlikten ayrılır. Bu ayrılık, onun sanatını daha da kişisel ve anlamlı bir yola yönlendirir.

Sanatını derinleştirmek için kendi iç dünyasına ve Anadolu'nun kadim bilgeliklerine yolculuk yapar. Nevşehir’den babasının yıllar önce aldığı, üzerinde Hacı Bektaş-i Veli'nin 'Her ne ararsan ara kendinden ara' sözlerinin yazılı olduğu kilim desenli bir vazo, onun bu içsel yolculuğunda kılavuzluğunu yapar. Kendi kimliğini, sanatını ve yaşamın anlamını bu derin tarihi ve kültürel bağlamda yeniden keşfeder.

Söyleşide Yeliz Dursun, dövme sanatını, Anadolu'dan ilham alarak nasıl bir dünya görüşü ve sanatsal ifade biçimi geliştirdiğini ve bu sanatın bireyler üzerinde nasıl dönüştürücü bir etki yarattığını detaylı bir şekilde ele alacak. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını modern bir sanat formuyla yeniden canlandıran Yeliz Dursun hem geçmişin izlerini sürüyor hem de gelecek nesillere bu değerleri aktarıyor.