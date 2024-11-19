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Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında Araştırma Etki Kategorisinde Dünya 6.'sı Oldu
Birbirinden farklı uluslararası bağımsız derecelendirme kuruluşları tarafından her zaman dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yine adından söz ettirecek önemli bir başarıya imza attı.
DAÜ, 11 Kasım 2024 Pazartesi günü, Çin merkezli Shanghai Ranking tarafından açıklanan 2024 yılı Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması’nda, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında dünyada 51-75 bandında yer alırken; aynı zamanda bu alanda “Araştırma Etkisi” kategorisinde 49.4 puan alarak dünya 6.’sı oldu.
DAÜ listeye bu alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti’nden girme başarısını gösteren tek üniversite olurken, Kıbrıs adasında da birinci sırayı elde etti. Listede 96 farklı ülkeden sıralamaya girebilme potansiyeli taşıyan 5,000 üniversite arasından 1,900 civarında üniversite sıralanmaya layık görüldü. DAÜ, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında bu listeye 2019 yılından itibaren kesintisiz giren dünyadaki ender üniversitelerden biri olma özelliğini de taşımaktadır.
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