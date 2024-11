Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında Araştırma Etki Kategorisinde Dünya 6.'sı Oldu

DAÜ’nün elde ettiği bu başarıyla ilgili konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2019 yılından itibaren kesintisiz Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında listeye giren DAÜ’nün “araştırma etkisi” kapsamında dünyada 6. olmasının anlamının büyük önem taşıdığını ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, 2019 (7. sıra), 2020 (5. sıra), 2021 (4. sıra), 2022 (5. sıra) ve 2023 (5. sıra) yıllarında da “araştırma etkisi” kategorisinde büyük başarı gösteren DAÜ’nün her zaman olduğu gibi araştırma kalitesini en üst düzeyde tutmayı başardığını vurguladı. Böyle bir başarının, yapılan bilimsel yayınların okunduğunu, diğer çalışmalarda bu çalışmaların atıf aldığını ve bu çalışmaların öğretim elemanları, öğrenciler ve sektör yöneticileri ve çalışanları tarafından kullanıldığını gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “16.000 öğrencisi bulunan, dünyada kabul edilen birçok akreditasyona sahip olan ve eğitim kalitesiyle ön plana çıkan DAÜ, her zaman için örnek alınan bir üniversitedir.” şeklinde konuştu. Bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi kutlayan Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu tip başarıların DAÜ’nün ajandasında her zaman yer aldığının ve yer almaya devam edeceğinin altını çizdi.