Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında Araştırma Etki Kategorisinde Dünya 6.'sı Oldu

DAÜ, Shanghai Ranking Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2024’te; “Dünya Çapında Öğretim Üyeleri”, “Dünya Çapında Akademik Çalışma”, “Yüksek Kalitede Araştırma”, “Araştırma Etkisi” ve “Uluslararası İş Birliği” ana kategorilerinde değerlendirildi. DAÜ’nün Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında 5 yıllık (2019-2023 yılları arasında) süre içerisinde dünyanın en önemli akademik dergilerinde (Q1) yer almış bilimsel yayınları, elde ettiği uluslararası akademik ödüller, akademisyenlerinin almış olduğu atıflar (kendi çalışmalarına yapmış oldukları atıflar hariç) ve dünyada farklı ülkelerden üniversite çalışanlarıyla yapmış oldukları akademik iş birlikleri üzerinden puanlamaya tabi tutuldu. Akademik başarılarıyla ülkemizi daima gururlandıran DAÜ, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında “Araştırma Etkisi” kategorisinde 49.4 puan alarak dünya 6.’sı oldu.

DAÜ, Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında “Yüksek Kalitede Araştırma” kategorisinde elde ettiği 33.8 puanla dünyada 41. sırada yer alırken, “Dünya Çapında Akademik Çalışma” kategorisinde almış olduğu 25.8’lik puanla bu alanda dünyada 70-72 bandına girme başarısını gösterdi. DAÜ aynı zamanda “Uluslararası İş Birliği” kategorisinde Ağırlama ve Turizm Yönetimi alanında gerçekleştirmiş olduğu uluslararası iş birlikleri sayesinde 8.4 puan alarak dünyada 46-57 bandında yer aldı.