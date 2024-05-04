Doğru ve Etkili Göz Bakımı için Dikkat Etmeniz Gerekenler

Danışmanlığını yaptığım kişilerin birçoğu göz altında ve çevresinde meydana gelen koyulaşma ve torbalanmadan şikayet eder. Bu konudaki soruları aydınlatıcı bir yazının faydalı olacağını düşündüm.

Göz çevresindeki koyu halkalar, göz altında veya üst göz kapaklarının üzerinde ortaya çıkar ve insanların gerçekte olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olur ve bazen bu bölgedeki sıvı dengesizliğinin sonucu olarak torbalanmalar da meydana gelerek görünüm daha da rahatsız edici hale gelebilir.

Göz çevresindeki deri tabakası oldukça hassastır. Yaş ilerledikçe cilt daha da incelir ve kolajen kaybeder, bu nedenle göz altındaki kan damarları daha belirgin hale gelir.