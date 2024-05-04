Doğru ve Etkili Göz Bakımı için Dikkat Etmeniz Gerekenler
Danışmanlığını yaptığım kişilerin birçoğu göz altında ve çevresinde meydana gelen koyulaşma ve torbalanmadan şikayet eder. Bu konudaki soruları aydınlatıcı bir yazının faydalı olacağını düşündüm.
Göz çevresindeki koyu halkalar, göz altında veya üst göz kapaklarının üzerinde ortaya çıkar ve insanların gerçekte olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olur ve bazen bu bölgedeki sıvı dengesizliğinin sonucu olarak torbalanmalar da meydana gelerek görünüm daha da rahatsız edici hale gelebilir.
Göz çevresindeki deri tabakası oldukça hassastır. Yaş ilerledikçe cilt daha da incelir ve kolajen kaybeder, bu nedenle göz altındaki kan damarları daha belirgin hale gelir.
Göz çevresindeki koyu renk halkalar ve torbalanma nedenleri:
Göz çevresindeki koyu renk halkaları ve torbalanmayı gidermeye yardımcı önerilerden bahsedersek:
Düzenli olarak facefitness ve göz egzersizi
Gua Sha ve jaderoller uygulamaları
Facecupping uygulaması
Ayurvedik beden tipinize uygun sağlıklı beslenme programı
Marma terapi ve meridyen terapi uygulamaları
Kafeini azaltın veya tamamen ortadan kaldırın.
Düzenli spor ve egzersiz.
Yeterince dinlenin ve uyuyun.
Tuzu azaltmaya çalışın.
Gözünüzü ovuşturmayı bırakın.
Yeterli su için.
Dinlenirken her iki gözünüze soğuk kompres uygulayın.
Bilgisayar, telefon gibi elektronik aletleri kullanırken ışık filtreleyici kullanın.
Güneşte çok fazla dışarı çıkmaktan kaçının. Güneşe çıktığınız zamanlarda güneş kremi, gölgelik, şapka ve nemlendiriciler kullanın.
Toksik maddeler içeren kozmetik ürünleri kullanmayın.
Kolajen indüksiyon ve renk düzenleyici uygulamalar için güzellik danışmanınız ile görüşün.Göz muayenesi için hekiminizle görüşün.
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