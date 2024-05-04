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Doğru ve Etkili Göz Bakımı için Dikkat Etmeniz Gerekenler

etiket Doğru ve Etkili Göz Bakımı için Dikkat Etmeniz Gerekenler

Berrin Çetiner
Berrin Çetiner - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 09:31

Danışmanlığını yaptığım kişilerin birçoğu göz altında ve çevresinde meydana gelen koyulaşma ve torbalanmadan şikayet eder. Bu konudaki soruları aydınlatıcı bir yazının faydalı olacağını düşündüm.

Göz çevresindeki koyu halkalar, göz altında veya üst göz kapaklarının üzerinde ortaya çıkar ve insanların gerçekte olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olur ve bazen bu bölgedeki sıvı dengesizliğinin sonucu olarak torbalanmalar da meydana gelerek görünüm daha da rahatsız edici hale gelebilir.

Göz çevresindeki deri tabakası oldukça hassastır. Yaş ilerledikçe cilt daha da incelir ve kolajen kaybeder, bu nedenle göz altındaki kan damarları daha belirgin hale gelir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Göz çevresindeki koyu renk halkalar ve torbalanma nedenleri:

Göz çevresindeki koyu renk halkalar ve torbalanma nedenleri:

Yorgunluk

Sağlıksız beslenme

Dolaşım yetersizliği

Düzensiz ve az uyku

Toksik maddeler içeren kozmetik ürünler

Makyajı temizlemeden uyumak

Göz çevresini fazla ovuşturmak

Duygu durum bozuklukları/Stres

Aşırı güneşe maruz kalmak

Sigara ve alkol

Fiziksel travma

Dehidrasyon

Alerjiler

Meridyenlerdeki kesintili enerji akışı

Lenfatik sistemdeki aksaklıklar

Toksin birikimleri

Böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları

Kalıtsal nedenler ve etnik köken

Göz çevresindeki koyu renk halkaları ve torbalanmayı gidermeye yardımcı önerilerden bahsedersek:

Düzenli olarak facefitness ve göz egzersizi

Gua Sha ve jaderoller uygulamaları

Facecupping uygulaması

Ayurvedik beden tipinize uygun sağlıklı beslenme programı

Marma terapi ve meridyen terapi uygulamaları

Kafeini azaltın veya tamamen ortadan kaldırın.

Düzenli spor ve egzersiz.

Yeterince dinlenin ve uyuyun.

Tuzu azaltmaya çalışın.

Gözünüzü ovuşturmayı bırakın.

Yeterli su için.

Dinlenirken her iki gözünüze soğuk kompres uygulayın.

Bilgisayar, telefon gibi elektronik aletleri kullanırken ışık filtreleyici kullanın.

Güneşte çok fazla dışarı çıkmaktan kaçının. Güneşe çıktığınız zamanlarda güneş kremi, gölgelik, şapka ve nemlendiriciler kullanın.

Toksik maddeler içeren kozmetik ürünleri kullanmayın.

Kolajen indüksiyon ve renk düzenleyici uygulamalar için güzellik danışmanınız ile görüşün.Göz muayenesi için hekiminizle görüşün.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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