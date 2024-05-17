17 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bu yıl 77.si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'ne bir dondurma markasının onur konuğu olarak katılan ünlü oyuncu Pınar Deniz, yeni kombiniyle bu sefer geçer not almayı başardı!
Bu yıl 77.'si gerçekleştiren Cannes Film Festivali'ne ülkemizi temsilen katılan ünlülerden biri de Özge Özacar oldu. Özacar'ın kombini topa tutuldu.
Sabah saatlerinde Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın barıştığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ünlü komedyenden barışma iddialarına göndermeli cevap geldi.
Geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak'tan boşanarak 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci' Bülent Şakrak ile ilgili sorulan ihanet sorularına manidar cevap verdi.
Ünlü sanatçı Onur Akay, konuk olduğu Bilal Özcan'ın canlı yayınında Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın aşk değil iş ilişkisi yaşadığını iddia etti.
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Biliyorsunuz ki Hande Erçel sık sık Sabancılara gelin olarak kabul edilmediği söylenerek eleştiriliyordu. Tabii Arzu Sabancı'dan da bu iddiaları reddeden hiçbir hamle gelmiyordu. Ta ki geçtiğimiz saatlere kadar...
Sahne şovları, şarkıları ve sahne kostümleri ile gündemden düşmeyen Gülşen'in her teaser'ı olay olan yeni şarkısı "Bal" yayımlandı!
Yılmaz Morgül'ün seslendirdiği, herkesleri ateşlere düşmekten beter haline getiren o parçayı duymayan yoktur... Sosyal medyada gündem olan Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısına eşsiz bir yorum katan ve şarkısı saatler içinde kaldırılan Morgül, şarkının sahibini tiye aldı.
Bayramda verdiği konserindeki kalça şovuyla uzun süre konuşulan Melek Mosso sosyal medya hesabından paylaştığı transparan sahne kıyafetiyle yine gündeme damgasını vurdu. Melek Mosso'nun kullanıcıları ikiye bölen kombinine gelen yorumlar da aldı başını gitti!
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Borsa sevdasından vazgeçmiyor. Ergen'in Borsa paylaşımları hisse yatırımcısını düşüş konusunda korkuturken, güçlü yükselişe karşın tavan görememekten yakınması dikkat çekti.
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