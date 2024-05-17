Borsa'da Yükselişi Beğenmeyen Gülben Ergen "Tavan Göremiyorum" Diye İsyan Paylaşımıyla Döndü
Borsa'da Yükselişi Beğenmeyen Gülben Ergen "Tavan Göremiyorum" Diye İsyan Paylaşımıyla Döndü
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Borsa sevdasından vazgeçmiyor. Ergen'in Borsa paylaşımları hisse yatırımcısını düşüş konusunda korkuturken, güçlü yükselişe karşın tavan görememekten yakınması dikkat çekti.
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Borsa'da yatırımlarını gizlemiyor. 2023 başında bu yana hisse yatırımlarına yönelik dönem dönem yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Ergen'in paylaşımları sonrasında da bir düşüş trendi görülmesinden dolayı kendisi hisse yatırımcıları arasında "sat indikatörü(göstergesi)" olarak yorumlanıyor.
Ergen'in son paylaşımı sermaye piyasaları temelinde başlarken, ikinci cümlede yatırım hırsına döndü.
Yine bolca etkileşim alan Gülben Ergen'in paylaşımı,
Yatırımcıları endişeye sevk etti.
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Finansal okuryazarlık temelinden ilerleyen yorumlarda,
Piyasa sorgulamaları da gecikmedi.
İşte yorumlardan bazıları.
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