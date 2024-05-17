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Borsa'da Yükselişi Beğenmeyen Gülben Ergen "Tavan Göremiyorum" Diye İsyan Paylaşımıyla Döndü

Borsa'da Yükselişi Beğenmeyen Gülben Ergen "Tavan Göremiyorum" Diye İsyan Paylaşımıyla Döndü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 15:38

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Borsa sevdasından vazgeçmiyor. Ergen'in Borsa paylaşımları hisse yatırımcısını düşüş konusunda korkuturken, güçlü yükselişe karşın tavan görememekten yakınması dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Borsa'da yatırımlarını gizlemiyor. 2023 başında bu yana hisse yatırımlarına yönelik dönem dönem yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Borsa'da yatırımlarını gizlemiyor. 2023 başında bu yana hisse yatırımlarına yönelik dönem dönem yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Ergen'in paylaşımları sonrasında da bir düşüş trendi görülmesinden dolayı kendisi hisse yatırımcıları arasında "sat indikatörü(göstergesi)" olarak yorumlanıyor.

Ergen'in paylaşımları sonrasında da bir düşüş trendi görülmesinden dolayı kendisi hisse yatırımcıları arasında "sat indikatörü(göstergesi)" olarak yorumlanıyor.
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Gülben Ergen'in son Borsa paylaşımına yorumlar da bu şekilde olmuştu.

Ergen'in son paylaşımı sermaye piyasaları temelinde başlarken, ikinci cümlede yatırım hırsına döndü.

Ergen'in son paylaşımı sermaye piyasaları temelinde başlarken, ikinci cümlede yatırım hırsına döndü.
twitter.com

Kendi ülkemin, güvendiğim şirket ve markalarına ufak tefek yatırım yapıyorum. Tamam bi süredir, bazılarında kırmızıdan yeşile döndük ama ben #tavan mavan göremiyorum. Siz?

Yine bolca etkileşim alan Gülben Ergen'in paylaşımı,

Yine bolca etkileşim alan Gülben Ergen'in paylaşımı,
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Yatırımcıları endişeye sevk etti.

Yatırımcıları endişeye sevk etti.
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Finansal okuryazarlık temelinden ilerleyen yorumlarda,

Finansal okuryazarlık temelinden ilerleyen yorumlarda,
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Piyasa sorgulamaları da gecikmedi.

Piyasa sorgulamaları da gecikmedi.
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İşte yorumlardan bazıları.

İşte yorumlardan bazıları.
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