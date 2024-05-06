Borsa Yatırımcısına Sat İndikatörü Misali Gülben Ergen Yorumu Geldi: Hisse Traderları Siperlere Çağrıldı
Borsa Yatırımcısına Sat İndikatörü Misali Gülben Ergen Yorumu Geldi: Hisse Traderları Siperlere Çağrıldı
Gülben Ergen, 2023 yılbaşından bu yana Borsa yatırımına merak saldı ancak ünlü sanatçı ne zaman piyasayla ilgili bir paylaşım yapsa hisse yatırımcısının yüzü gülmüyor.
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Gülben Ergen, sosyal medya hesaplarını aktif kullanırken, özellikle Twitter'da (X'te) Borsa'ya yönelik paylaşımlarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor.
16 Ocak 2023'te nabız yoklayarak Borsa merakını paylaşan Gülben Ergen, piyasada düşüşlerin başlangıcı olarak görülmeye başlandı.
17 Eylül 2023 tarihli bu paylaşım hafta sonu yapılırken, piyasada sonraki günlerde dalgalanma güçlü olmuştu.
11 Mart 2024'teki bu paylaşım sonrasında BİST 100 endeksi 6 gün boyunca düşmüştü.
Gülben Ergen'in son paylaşımı da ilgi çekti.
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Sat indikatörü (göstergesi) olarak görülen Borsa paylaşımları,
Sosyal medyadaki hisse yatırımcılarının güldüren yorumlarına neden oldu.
İşte Gülben Ergen'in Borsa paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları.
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Gülben Ergen'in de kazancının bol olması dileğiyle,
"Alan da kazansın" mantığıyla,
Hisse yatırımında paylaşım yapmadan uzaktan izlemesi,
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Traderların da ruh sağlığı için daha uygun olmaz mı?
Ne dersiniz?
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bende diyorum p.tesi eksi olmazdı portföyüm.. demek ki bundanmış :/
Sonuna YTD yazmıyor başına iş açar...