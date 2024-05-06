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Borsa Yatırımcısına Sat İndikatörü Misali Gülben Ergen Yorumu Geldi: Hisse Traderları Siperlere Çağrıldı

Borsa Yatırımcısına Sat İndikatörü Misali Gülben Ergen Yorumu Geldi: Hisse Traderları Siperlere Çağrıldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.05.2024 - 16:28 Son Güncelleme: 06.05.2024 - 16:31

Gülben Ergen, 2023 yılbaşından bu yana Borsa yatırımına merak saldı ancak ünlü sanatçı ne zaman piyasayla ilgili bir paylaşım yapsa hisse yatırımcısının yüzü gülmüyor.

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Gülben Ergen, sosyal medya hesaplarını aktif kullanırken, özellikle Twitter'da (X'te) Borsa'ya yönelik paylaşımlarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor.

Gülben Ergen, sosyal medya hesaplarını aktif kullanırken, özellikle Twitter'da (X'te) Borsa'ya yönelik paylaşımlarıyla da ilgi çekmeye devam ediyor.

16 Ocak 2023'te nabız yoklayarak Borsa merakını paylaşan Gülben Ergen, piyasada düşüşlerin başlangıcı olarak görülmeye başlandı.

16 Ocak 2023'te nabız yoklayarak Borsa merakını paylaşan Gülben Ergen, piyasada düşüşlerin başlangıcı olarak görülmeye başlandı.
twitter.com

17 Eylül 2023 tarihli bu paylaşım hafta sonu yapılırken, piyasada sonraki günlerde dalgalanma güçlü olmuştu.

17 Eylül 2023 tarihli bu paylaşım hafta sonu yapılırken, piyasada sonraki günlerde dalgalanma güçlü olmuştu.
twitter.com

11 Mart 2024'teki bu paylaşım sonrasında BİST 100 endeksi 6 gün boyunca düşmüştü.

11 Mart 2024'teki bu paylaşım sonrasında BİST 100 endeksi 6 gün boyunca düşmüştü.
twitter.com

Gülben Ergen'in son paylaşımı da ilgi çekti.

Gülben Ergen'in son paylaşımı da ilgi çekti.
twitter.com
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Sat indikatörü (göstergesi) olarak görülen Borsa paylaşımları,

Sat indikatörü (göstergesi) olarak görülen Borsa paylaşımları,
twitter.com

Sosyal medyadaki hisse yatırımcılarının güldüren yorumlarına neden oldu.

Sosyal medyadaki hisse yatırımcılarının güldüren yorumlarına neden oldu.
twitter.com

İşte Gülben Ergen'in Borsa paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Gülben Ergen'in Borsa paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları.
twitter.com

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Gülben Ergen'in de kazancının bol olması dileğiyle,

Gülben Ergen'in de kazancının bol olması dileğiyle,
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"Alan da kazansın" mantığıyla,

"Alan da kazansın" mantığıyla,
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Hisse yatırımında paylaşım yapmadan uzaktan izlemesi,

Hisse yatırımında paylaşım yapmadan uzaktan izlemesi,
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Traderların da ruh sağlığı için daha uygun olmaz mı?

Traderların da ruh sağlığı için daha uygun olmaz mı?
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Ne dersiniz?

Ne dersiniz?
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TİRYAKİ

bende diyorum p.tesi eksi olmazdı portföyüm.. demek ki bundanmış :/

ikiru gai

Sonuna YTD yazmıyor başına iş açar...