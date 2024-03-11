Borsada Yükselişi Bitirecek Hamle Geldi: Gülben Ergen Hisse Tahtasına Geri Döndü
Borsada Yükselişi Bitirecek Hamle Geldi: Gülben Ergen Hisse Tahtasına Geri Döndü
Borsa İstanbul'da Fitch'in not artırımıyla yakalanan yükseliş havasını Gülben Ergen'in paylaşımı tedirginliğe döndürdü.
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Borsa İstanbul'da geçen hafta başlayan güçlü yükseliş, hafta sonu kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not artırımıyla sürdü.
Gülben Ergen, haftaya başlarken yükseliş trendindeki bozulmayı tetiklemesinden korkulan paylaşımı yaptı.
Ergen, Borsa İstanbul'a yönelik yatırımlarını, geçmişte de yükseliş dönemlerinde paylaşmış, sonrasında gelen düşüşlerle dikkat çekmişti.
Adeta bir ters indikatöre dönüşen Gülben Ergen'in Borsa paylaşımlarına, yükselişin olduğu gün bir yenisi eklenince hisse yatırımcılarını bir tedirginlik aldı.
Ergen'in paylaşımı BİST 100 endeksinin 9259 seviyelerinde olduğu dakikalarda yapılırken, sonrasında en yüksek 9264 görülerek dakikalık bazda gerilemenin olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
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Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımla
Hisse yatırımcıları adeta isyan ederken,
Manevi yardım çağrıları da gecikmedi.
Kaybını da paylaşıma bağlayanlar olurken,
Şaka yollu "sat sinyali" yorumları gecikmedi.
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Trendin tersine döndüğü düşünülürken,
Rekor haberleri gelen kripto yatırımcılarındansa Ergen'e destek gecikmedi.
Bir nevi ttepe nokta kabul edilen Gülben Ergen indikatörü,
Bol bol Borsa goygoylarına da sahne oldu.
Siz ne dersiniz?
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Sat sinyali midir?
Piyasalar bu rasyonel tepkiye kayıtsız kalabilir mi?
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