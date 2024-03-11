Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Borsada Yükselişi Bitirecek Hamle Geldi: Gülben Ergen Hisse Tahtasına Geri Döndü

Borsada Yükselişi Bitirecek Hamle Geldi: Gülben Ergen Hisse Tahtasına Geri Döndü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.03.2024 - 17:28

Borsa İstanbul'da Fitch'in not artırımıyla yakalanan yükseliş havasını Gülben Ergen'in paylaşımı tedirginliğe döndürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Borsa İstanbul'da geçen hafta başlayan güçlü yükseliş, hafta sonu kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not artırımıyla sürdü.

Borsa İstanbul'da geçen hafta başlayan güçlü yükseliş, hafta sonu kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in not artırımıyla sürdü.

Gülben Ergen, haftaya başlarken yükseliş trendindeki bozulmayı tetiklemesinden korkulan paylaşımı yaptı.

Gülben Ergen, haftaya başlarken yükseliş trendindeki bozulmayı tetiklemesinden korkulan paylaşımı yaptı.

Ergen, Borsa İstanbul'a yönelik yatırımlarını, geçmişte de yükseliş dönemlerinde paylaşmış, sonrasında gelen düşüşlerle dikkat çekmişti.

Ergen, Borsa İstanbul'a yönelik yatırımlarını, geçmişte de yükseliş dönemlerinde paylaşmış, sonrasında gelen düşüşlerle dikkat çekmişti.

Bakınız.

Adeta bir ters indikatöre dönüşen Gülben Ergen'in Borsa paylaşımlarına, yükselişin olduğu gün bir yenisi eklenince hisse yatırımcılarını bir tedirginlik aldı.

Adeta bir ters indikatöre dönüşen Gülben Ergen'in Borsa paylaşımlarına, yükselişin olduğu gün bir yenisi eklenince hisse yatırımcılarını bir tedirginlik aldı.
twitter.com

Ergen'in paylaşımı BİST 100 endeksinin 9259 seviyelerinde olduğu dakikalarda yapılırken, sonrasında en yüksek 9264 görülerek dakikalık bazda gerilemenin olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Ergen'in paylaşımı BİST 100 endeksinin 9259 seviyelerinde olduğu dakikalarda yapılırken, sonrasında en yüksek 9264 görülerek dakikalık bazda gerilemenin olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımla

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımla
twitter.com

Hisse yatırımcıları adeta isyan ederken,

Hisse yatırımcıları adeta isyan ederken,
twitter.com

Manevi yardım çağrıları da gecikmedi.

Manevi yardım çağrıları da gecikmedi.
twitter.com

Kaybını da paylaşıma bağlayanlar olurken,

Kaybını da paylaşıma bağlayanlar olurken,
twitter.com

Şaka yollu "sat sinyali" yorumları gecikmedi.

Şaka yollu "sat sinyali" yorumları gecikmedi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Trendin tersine döndüğü düşünülürken,

Trendin tersine döndüğü düşünülürken,
twitter.com

Rekor haberleri gelen kripto yatırımcılarındansa Ergen'e destek gecikmedi.

Rekor haberleri gelen kripto yatırımcılarındansa Ergen'e destek gecikmedi.
twitter.com

Bir nevi ttepe nokta kabul edilen Gülben Ergen indikatörü,

Bir nevi ttepe nokta kabul edilen Gülben Ergen indikatörü,
twitter.com

Bol bol Borsa goygoylarına da sahne oldu.

Bol bol Borsa goygoylarına da sahne oldu.
twitter.com

Siz ne dersiniz?

Siz ne dersiniz?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sat sinyali midir?

Sat sinyali midir?
twitter.com

Piyasalar bu rasyonel tepkiye kayıtsız kalabilir mi?

Piyasalar bu rasyonel tepkiye kayıtsız kalabilir mi?
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?