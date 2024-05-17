17 Mayıs Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
17 Mayıs Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 17 Mayıs Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Şaban Er, ilginç bir olay yaşadı. Şaban Er, ilaç almak için gittiği eczanede ölü olduğunu öğrendi. Er, 12 gün sonra sağ olduğuna dair belgeyi alınca “Yeniden doğmuş gibi hissettim" dedi.
"90 Gün Nişanlı" isimli programla hem bizim hem Amerika'nın hayatına giren Mürsel Mistanoğlu'nu hatırlarsınız. Kendisi programdaki ikonik halleri ve nişanlısı Anne Maria Canpisi ile yaşadığı çalkantılı aşkla gündemimize oturmuştu.
Sokak röportajında bu defa "Asgari Ücretli Birisini Sever miydiniz?" sorusu yöneltildi. Yöneltilen soruya genç kadının verdiği cevap ise sosyal medyadaki kullanıcıların beğenisini toplamayı başardı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Yeni Mahalle'de 6 gündür korku dolu anlar yaşanıyor. Binanın altına girdiği öne sürülen pitonun tespiti için fotokapan kurulurken mahalleli sırayla nöbet tutuyor.
Kayseri'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 8 yaşındaki kızına müstehcen sözler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 35 yaşındaki S.G. isimli kadın, emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla karara tepki göstermişti. Kılıçdaroğlu’nun mesajına HDP’li vekiller başta olmak üzere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ‘dokunulmazlıkların kaldırılması süreci’ni işaret ederek, hedef gösterdi. Tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha geldi.
İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'den beklenmedik bir hamle geldi. Akşener, bir yazısındaki iddialar nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan'a dava açtı.
Yatırım denince ilk akla gelen isimlerden, uzun vadenin ne demek olduğunu dünyaya öğreten Warren Buffett'ın gizlice biriktirdiği hisse ortaya çıktı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Kınay'ın son sözü, "Anne beni bir şey ısırdı" oldu.
Aksaray'da yaşayan 37 yaşındaki Abdullah Altan, feci şekilde hayatını kaybetti. Çatıda kontrol ettiği güneş enerjisi panelinin üstüne düşen Abdullah Altan, sıcak su ile yandı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da "Büyük Eğitim Mitingi" nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'dan acı haber geldi. MSB, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu duyurdu.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışma hala devam ediyor. Tüm dünyada İsrail karşıtı gösteriler düzenleniyor. Bu durum, uluslararası toplumun gözlerini bir kez daha bu tarihi çatışma bölgesine çeviriyor.
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