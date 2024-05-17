İlginç Olay! İlaç İçin Eczaneye Gitti, Ölü Olduğunu Öğrendi: 12 Gün Sonra Yeniden Doğdu

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Şaban Er, ilginç bir olay yaşadı. Şaban Er, ilaç almak için gittiği eczanede ölü olduğunu öğrendi. Er, 12 gün sonra sağ olduğuna dair belgeyi alınca “Yeniden doğmuş gibi hissettim' dedi.