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Fethiye'de Korku Dolu Anlar! Mahalleli Piton Avında: Sırayla Nöbet Tutuyorlar

Fethiye'de Korku Dolu Anlar! Mahalleli Piton Avında: Sırayla Nöbet Tutuyorlar

Muğla Fethiye
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.05.2024 - 18:24

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Yeni Mahalle'de 6 gündür korku dolu anlar yaşanıyor. Binanın altına girdiği öne sürülen pitonun tespiti için fotokapan kurulurken mahalleli sırayla nöbet tutuyor.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir binanın altındaki boşluğa girdiği ileri sürülen pitonun tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir binanın altındaki boşluğa girdiği ileri sürülen pitonun tespit edilmesi için bölgeye fotokapan yerleştirildi.

Yeni Mahalle'de 6 gün önce bir pitonun binanın altındaki boşluğa girdiği iddiası üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yeni Mahalle'de 6 gün önce bir pitonun binanın altındaki boşluğa girdiği iddiası üzerine bölgeye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, pitonun girdiği öne sürülen bölgeye 2 fotokapan yerleştirdi. Mahalle Muhtarı Enver Kavak, gazetecilere, 6 gün önce vatandaşlarca bir pitonun kirpiyi yutmaya çalıştığının görüldüğünü ve bunun üzerine yetkililerden yardım istediklerini hatırlattı.

Ekipler, pitonun girdiği öne sürülen bölgeye 2 fotokapan yerleştirdi. Mahalle Muhtarı Enver Kavak, gazetecilere, 6 gün önce vatandaşlarca bir pitonun kirpiyi yutmaya çalıştığının görüldüğünü ve bunun üzerine yetkililerden yardım istediklerini hatırlattı.

Mahalle sakinlerinin 6 gündür tedirgin olduğunu dile getiren Kavak, "Tek dileğim yakın zamanda yılanın bulunması. İlk anda yılanı bölgedeki iki kişi görmüş. İkinci gün neredeyse tüm mahalle yılanı gördü. İkinci gün kirpiyi yerken gördükleri sırada binanın altına girmiş ve bir daha görülmedi. Biz de burada mahalleli olarak sırayla nöbet tutuyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin 6 gündür tedirgin olduğunu dile getiren Kavak, "Tek dileğim yakın zamanda yılanın bulunması. İlk anda yılanı bölgedeki iki kişi görmüş. İkinci gün neredeyse tüm mahalle yılanı gördü. İkinci gün kirpiyi yerken gördükleri sırada binanın altına girmiş ve bir daha görülmedi. Biz de burada mahalleli olarak sırayla nöbet tutuyoruz." diye konuştu.
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