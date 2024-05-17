Tarsus'ta Çiftçiler Para Etmiyor Deyip Şeftalileri Boş Araziye Döktü

Zorlu ekonomik şartlardan dolayı halk gittiği her markette, manavda veya pazarda cep yakan fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Bunun sonucunda ise temel gıda ürünlerini bile almakta zorlanırken üreticiler de bu durumdan nasibini alıyor. Mersin'in Tarsus ilçesindeyse çiftçiler ürettikleri ürünü satamaz hale geldi ve seslerini sosyal medyayla duyurdu.