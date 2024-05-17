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Tarsus'ta Çiftçiler Para Etmiyor Deyip Şeftalileri Boş Araziye Döktü

Tarsus'ta Çiftçiler Para Etmiyor Deyip Şeftalileri Boş Araziye Döktü

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 20:43

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Zorlu ekonomik şartlardan dolayı halk gittiği her markette, manavda veya pazarda cep yakan fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Bunun sonucunda ise temel gıda ürünlerini bile almakta zorlanırken üreticiler de bu durumdan nasibini alıyor. Mersin'in Tarsus ilçesindeyse çiftçiler ürettikleri ürünü satamaz hale geldi ve seslerini sosyal medyayla duyurdu.

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Çiftçiler, para etmediğini söyledikleri şeftalileri yerlere saçtıkları anları video kaydına alıp protestolarını paylaştı.

Çiftçiler, para etmediğini söyledikleri şeftalileri yerlere saçtıkları anları video kaydına alıp protestolarını paylaştı.

Ses getiren o video;

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