Güldür Güldür Show'un Sevilen Karakteri Geri Dönüyor!
Güldür Güldür Show'un Sevilen Karakteri Geri Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
12 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show televizyonun komedi ihtiyacını karşılarken, fenomen programın sevilen karakterinin geri döndüğü duyuruldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV ekranlarında tam 12 sezondur yayınlanan Güldür Güldür Show ekranların komedi ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
Sezon finaline az bir zaman kalan programda 13. sezon için çalışmalar şimdiden başlarken, yeni sezon için bomba haberi Birsen Altuntaş duyurdu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre programda yer alan ve fenomen haline gelen bir karaktere hayat veren oyuncu yeni sezonda geri dönecek.
O karakter ise Ecem Erkek'in canlandırdığı Naime!
Programın en unutulmaz karakterlerinden Naime'yi canlandıran Ecem Erkek, herhangi bir değişiklik olmazsa yeni sezonda yeniden Güldür Güldür Show'da yer alacak.
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