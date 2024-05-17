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Sevgilinle Hangi Şarkıyı Ezberleyene Kadar Dinlemelisin?

etiket Sevgilinle Hangi Şarkıyı Ezberleyene Kadar Dinlemelisin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 01:17

Partnerinle beraber müzik dinlemek, bir çiftin yapabileceği en eğlenceli aktivitelerden biri. Peki partnerinle bağınızı güçlendirene ve ezberleyene kadar söylemen gereken şarkı hangisi?

Haydi başlayalım!

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1. İlk soru! Sence ilişkindeki en önemli şey bunlardan hangisi?

2. İlişkinde partnerinle en çok hangi aktiviteyi yapmaktan keyif alıyorsun?

3. Peki partnerinle ilişkiniz nasıl başlamıştı?

4. Onda sevdiğin özellik bunlardan hangisi?

5. Peki onunla birlikteyken en çok hangi duyguyu hissediyorsun diye sorsak?

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6. Onunla tartışırken nasıl birine dönüşüyorsun?

7. Şimdiye kadar ilişkinde unutamadığın bir an oldu mu?

8. Son olarak ilişkini diğer ilişkilerden ayıran şey nedir diye sorsak?

Taylor Swift - Lover!

Ariana Grande - pov!

Beyoncé'den Halo!

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