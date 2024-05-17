Sevgilinle Hangi Şarkıyı Ezberleyene Kadar Dinlemelisin?
Sevgilinle Hangi Şarkıyı Ezberleyene Kadar Dinlemelisin?
Partnerinle beraber müzik dinlemek, bir çiftin yapabileceği en eğlenceli aktivitelerden biri. Peki partnerinle bağınızı güçlendirene ve ezberleyene kadar söylemen gereken şarkı hangisi?
Haydi başlayalım!
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1. İlk soru! Sence ilişkindeki en önemli şey bunlardan hangisi?
2. İlişkinde partnerinle en çok hangi aktiviteyi yapmaktan keyif alıyorsun?
3. Peki partnerinle ilişkiniz nasıl başlamıştı?
4. Onda sevdiğin özellik bunlardan hangisi?
5. Peki onunla birlikteyken en çok hangi duyguyu hissediyorsun diye sorsak?
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