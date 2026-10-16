Gökyüzü Turuncuya Döndü: Dumanı Dağıtmak İçin Havadan Kuru Buz Operasyonu Başlattılar

Kuru buz denemesinin ilk adresi, dumandan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Güney Sumatra oldu. Perşembe günü küçük bir uçak, eyaletin başkenti Palembang ve çevresine yaklaşık 1,5 ton kuru buz parçacığı bıraktı. Uçuş öncesinde Güney Sumatra Valisi Herman Deru'nun eldivenli eliyle kuru buzu gösterdiği anlar da kameralara yansıdı.

Kuru buz, karbondioksitin katı hali. Planı açıklayan Siyasi ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Koordinatör Bakan Dudung Abdurachman, denemenin doğrudan Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun talimatıyla yapıldığını söyledi. Bakana göre amaç yağmur yağdırmak değil, atmosferin alt katmanlarına sıkışan dumanı dağıtıp yukarı çıkmasını sağlamak. Abdurachman, sonuçların önce gözlemleneceğini belirterek 'Deneme başarılı olursa Orta Kalimantan ve çevresi gibi dumanın merkezindeki diğer bölgelerde de devam edeceğiz' dedi.