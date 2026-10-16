Gökyüzü Turuncuya Döndü: Dumanı Dağıtmak İçin Havadan Kuru Buz Operasyonu Başlattılar
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Endonezya, on yılı aşkın sürenin en ağır orman yangını sezonunu yaşıyor. Yangınlardan yükselen duman bazı şehirlerde gökyüzünü turuncuya boyarken, aylardır süren mücadelede alışılmış yöntemler yetersiz kaldı. Yetkililer bu kez dumanı dağıtmak için havadan kuru buz atmayı denemeye başladı.
Kaynak: The Guardian
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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