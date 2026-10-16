Yargıtay'dan 'Mehir Altın' Kararı
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, düğünde takılan ya da mehir olarak verilmesi taahhüt edilen altınların iadesine ilişkin davalarda yol gösterici bir karara imza attı. Daireye göre varlığı ve niteliği ispatlanan altınların aynen iadesi talebi gerekçe gösterilmeden reddedilemiyor. Altınların aynen geri verilmesi mümkün değilse, talep sınırları içinde bedeli konusunda karar verilmesi gerekiyor. Karar, boşanma sürecindeki pek çok kişinin aklındaki 'Mehir senedi yoksa altınlar geri alınabilir mi?' sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.
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Mehir senedinin olmaması, altın talebini tek başına imkânsız kılmıyor.
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Yargıtay'a göre ispatlanan altın aynen iade edilmeli, mümkün değilse bedeli ödenmeli.
Mehir alacağı ile ziynet alacağı aynı dava değil.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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