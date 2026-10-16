Yargıtay'dan 'Mehir Altın' Kararı

Mehir alacağı; evlilik nedeniyle kadına verilmesi taahhüt edilen altın, para ya da başka bir ekonomik değerin söz verildiği hâlde verilmemesi durumunda gündeme geliyor. TGRT Haber'e konuşan Avukat Gizem Gonce, bu alacağın ileri sürülebilmesinin senedin içeriğine, taahhüdün hukuken geçerli olup olmadığına, vade şartına ve teslim durumuna bağlı olduğunu söylüyor.

Gonce'ye göre yazılı bir mehir senedi, taahhüdün kapsamını gösteren güçlü bir delil. Ancak belgenin bulunmaması her olayda talebin kesin olarak imkânsız olduğu anlamına gelmiyor. Uyuşmazlığın niteliğine göre diğer yazılı belgeler, ödeme kayıtları ve hukuken kullanılabilir başka deliller de dosyaya girebiliyor. Senette imza olmaması da her durumda ispatı ortadan kaldırmıyor; belgeyi kimin düzenlediği ve taahhüdü kimin verdiği belirleyici oluyor.

Senet düzenlenecekse içinde nelerin yer alacağı da büyük önem taşıyor. Gonce; verilecek malın türünün, altınsa miktarı ve ayarının, borç altına giren kişinin kimliğinin, taahhüdün hangi koşulda ve ne zaman yerine getirileceğinin, teslimin yapılıp yapılmadığının, tarafların imzalarının ve düzenleme tarihinin açıkça yazılmasını öneriyor.