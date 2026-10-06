Yargıtay'dan Emsal Karar: Düğün Günü Evlenmekten Vazgeçen Tazminat Ödeyecek
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstanbul'da düğün günü telefonla 'Evlilikten korkuyorum, yapamayacağım' diyerek düğüne gelmeyen erkeğin, nişanlısının kişilik haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Kadının manevi tazminat talebini reddeden yerel mahkeme ve bölge adliye kararları bozuldu; dosya uygun miktarda tazminat belirlenmesi için geri gönderildi.
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Düğün 26 Temmuz 2020'de yapılacaktı ama bir gün önceki kına gecesinde altın takılması yüzünden taraflar arasında tartışma çıktı.
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Düğün sabahı damat telefonla aradı: "Ben evlilikten korkuyorum, yapamayacağım."
Bakırköy 13. Aile Mahkemesi ziynetlerin bir kısmını iade ettirdi ama iki tarafın da manevi tazminat talebini reddetti.
Yargıtay: "Erkeğin düğün günü söylemleri kadının kişilik haklarını ihlal sonucunu doğurur."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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