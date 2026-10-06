Yargıtay'dan Emsal Karar: Düğün Günü Evlenmekten Vazgeçen Tazminat Ödeyecek

İstanbul'da evlenmeye karar veren çift, düğün tarihini 26 Temmuz 2020 olarak belirlemişti. Hazırlıklar tamamlanmıştı. Ancak düğünden bir gün önce yapılan kına gecesinde, erkeğin eline altın takılması konusunda iki taraf anlaşamadı.

Tartışma o gece kapanmadı. Kadının ailesi ise düğün gününe hazırlanmaya devam etti.