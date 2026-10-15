Efsane Grupların Dağılmasına Neden Olan Olaylar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müzik dünyasının altını üstüne getiren, şarkılarıyla büyüdüğümüz ama sonu hüsranla biten o ayrılıklar… İşte hem dünyadan hem de Türkiye’den derin izler bırakarak tarihin tozlu sayfalarına gömülen efsane grupların dağılma hikayesi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Beatles
2. Kargo
3. Oasis
4. Hepsi
5. Led Zeppelin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Model
7. Pink Floyd
8. Seksendört
9. Çilekeş
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın