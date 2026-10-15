Efsane Grupların Dağılmasına Neden Olan Olaylar

The Wall albümünün ardından Roger Waters, grubun tüm kontrolünü eline alarak diğer üyeleri adeta birer arka plan müzisyeni gibi konumlandırmaya başladı. David Gilmour ve Richard Wright ile yaşanan bu ağır ego savaşı, stüdyoyu adeta bir savaş alanına çevirdi. 1985 yılında Waters, grubun yaratıcı gücünün bittiğini savunarak ayrıldı ve Pink Floyd ismini diğer üyelerin kullanmaması için büyük bir hukuk savaşı başlattı.