article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Efsane Grupların Dağılmasına Neden Olan Olaylar

etiket Efsane Grupların Dağılmasına Neden Olan Olaylar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
15.10.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Müzik dünyasının altını üstüne getiren, şarkılarıyla büyüdüğümüz ama sonu hüsranla biten o ayrılıklar… İşte hem dünyadan hem de Türkiye’den derin izler bırakarak tarihin tozlu sayfalarına gömülen efsane grupların dağılma hikayesi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Beatles

Dünya müziğinin seyrini değiştiren grup, 1967 yılında vizyoner menajerleri Brian Epstein'ı kaybedince dümensiz kaldı. Paul McCartney ve John Lennon arasındaki sanatsal vizyon çatışmaları, Yoko Ono’nun stüdyo seanslarına müdahil olmasıyla iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Grup içi liderlik savaşı ve finansal krizler büyüyünce, Paul McCartney 1970'te ayrılığını ilan ederek bu devri resmen kapattı.

2. Kargo

Türkçe rock müziğin 90'lardaki öncülerinden Kargo, müzikal vizyon farklılıkları ve grup içi dinamiklerin yıpranması nedeniyle defalarca yol ayrımına girdi. Özellikle solist Koray Candemir ve klavyeci Serkan Çeliköz’ün kariyerlerine Amerika'da yeni projelerle devam etmek istemesi bardağı taşıran son damla oldu. Popülerliklerinin zirvesindeyken yaşanan bu kopuş, kemik dinleyici kitlesinde büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

3. Oasis

İngiliz rock müziğinin dahi ve yaramaz çocukları Liam ve Noel Gallagher kardeşler, kariyerleri boyunca birbirleriyle kavga etmekten hiç yorulmadı. Ancak 2009 yılında Paris’teki bir festival sahnesinin arkasında yaşanan kavga, geri dönüşü olmayan cinstendi. Liam'ın abisinin gitarını parçalamasının ardından Noel Gallagher, 'Liam ile bir gün daha çalışmaya tahammülüm kalmadı' diyerek grubu tek celsede bitirdi.

4. Hepsi

2000'lerin ortasında ortalığı kasıp kavuran pop grubu Hepsi, arkalarında devasa bir hayran kitlesi bırakarak sessizce dağıldı. Grubun popüler üyelerinden Gülçin Ergül’ün ani bir kararla solo kariyerine odaklanmak istemesi, kızlar arasındaki güçlü bağı zedeledi. Menajerlik krizleri ve kişisel kırgınlıklar da eklenince, Türk popunun en başarılı kız grubu bir daha bir araya gelmemek üzere yollarını ayırdı.

5. Led Zeppelin

Rock tarihinin en sert ve görkemli gruplarından Led Zeppelin, listedeki diğer grupların aksine kavga veya ego savaşları yüzünden dağılmadı. Grubun kalbi ve efsanevi davulcusu John Bonham, 1980 yılında aşırı alkol tüketimine bağlı olarak uykusunda trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Diğer grup üyeleri, Bonham olmadan Led Zeppelin ruhunu yaşatmanın imkansız olduğunu söyleyerek aynı yıl müzikal kariyerlerine son noktayı koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Model

'Değmesin Ellerimiz' ve 'Pembe Mezarlık' gibi hitlerle Türkçe rock sahnesine damga vuran Model, tam anlamıyla bir iletişim krizi kurbanı olmuştu. Ancak efsane geri döndü; tam 10 yıl sonra albüm haklarının süresi dolunca Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık 'şifreleri hatırladık' diyerek 2026 yılında orijinal kadrosuyla yeniden bir araya geldi. Büyük bir Türkiye turnesiyle sahnelere muhteşem bir dönüş yapan grup, 'Ölürüm Daha İyi' adındaki yepyeni şarkılarıyla küllerinden yeniden doğdu.

7. Pink Floyd

The Wall albümünün ardından Roger Waters, grubun tüm kontrolünü eline alarak diğer üyeleri adeta birer arka plan müzisyeni gibi konumlandırmaya başladı. David Gilmour ve Richard Wright ile yaşanan bu ağır ego savaşı, stüdyoyu adeta bir savaş alanına çevirdi. 1985 yılında Waters, grubun yaratıcı gücünün bittiğini savunarak ayrıldı ve Pink Floyd ismini diğer üyelerin kullanmaması için büyük bir hukuk savaşı başlattı.

8. Seksendört

'Ölürüm Hasretinle' şarkısıyla hayatımıza giren Seksendört, uzun yıllar kemik kadrosunu korumayı başarsa da zamanla müzikal bir tıkanma yaşadı. Grup üyelerinin kişisel hayatlarındaki değişimler ve müzik sektörünün evrildiği yeni dijital düzene ayak uydurma sancıları grubu yıprattı. Büyük kavgalar etmeseler de sanatsal olarak birbirlerini besleyemediklerini fark eden üyeler, projeyi sessizce rafa kaldırdı.

9. Çilekeş

2000'li yılların alternatif rock patlamasında 'Kendimce' ve 'Y.O.K.' gibi şarkılarla çok ayrı bir yere konumlanan Çilekeş, hak ettiği değeri tam bulamamış gruplardan biriydi. Türkiye'deki müzik piyasasının rock gruplarına sunduğu alanın daralması ve maddi imkansızlıklar, grubun yaratıcı heyecanını zamanla söndürdü. Üyelerin farklı projeler üretme isteği ve gelecek kaygıları birleşince, grup 2011 yılında resmi olarak dağıldığını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın