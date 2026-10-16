Borç Yönetim Tarzın Ne?

Borç konusunda kendini tamamen sıkmak da, hiçbir şeyi düşünmeden harcamak da sana göre değil. Ne kadar ödeyebileceğini biliyor, gerektiğinde harcamalarını ona göre ayarlıyorsun. Bazen bütçeni aşsan da sonrasında toparlamayı biliyorsun. Bir şey almak istediğinde taksit seçeneğini değerlendirebiliyor ama bunun ileride sana yük olup olmayacağını da düşünüyorsun. Borç senin için korkulacak bir şey değil ama kontrolü kaybetmemeye dikkat ediyorsun.