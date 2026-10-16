Borç Yönetim Tarzın Ne?
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Kredi kartı, taksit, kredi, aidat, fatura... Borçlar resmen hayatın bir parçası! Kimi borcunu kalem kalem hesaplıyor kimi de “Son ödeme tarihine daha var!” diyerek rahat davranıyor. Peki sen borç konusunda nasıl birisin? Soruları cevapla, borç yönetim tarzını birlikte bulalım. 👇
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1. Maaşın yattığında ilk ne yaparsın?
2. Alışverişteyken taksit seçeneği gördün. Ne düşünürsün?
3. Para konusunda seni en iyi anlatan cümle hangisi?
4. Beklenmedik bir masraf çıktı. İlk tepkin ne olur?
5. Peki, en çok hangi harcamalardan dolayı borç yapıyorsun?
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6. Ay sonunda hesabında beklediğinden fazla para kaldı diyelim... 👇
7. Kredi kartı ekstreni açtın ve rakam beklediğinden yüksek, ne yaparsın?
8. Bir borcu tamamen kapattın. İlk hissin ne olur?
Planlı ve kontrollüsün.
Dengeli olmaya çalışıyorsun.
“Sonra hallederim!” diyenlerdensin.
Rahatına düşkünsün!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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