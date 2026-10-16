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Borç Yönetim Tarzın Ne?

etiket Borç Yönetim Tarzın Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
16.10.2026 - 16:01
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Kredi kartı, taksit, kredi, aidat, fatura... Borçlar resmen hayatın bir parçası! Kimi borcunu kalem kalem hesaplıyor kimi de “Son ödeme tarihine daha var!” diyerek rahat davranıyor. Peki sen borç konusunda nasıl birisin? Soruları cevapla, borç yönetim tarzını birlikte bulalım. 👇

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1. Maaşın yattığında ilk ne yaparsın?

2. Alışverişteyken taksit seçeneği gördün. Ne düşünürsün?

3. Para konusunda seni en iyi anlatan cümle hangisi?

4. Beklenmedik bir masraf çıktı. İlk tepkin ne olur?

5. Peki, en çok hangi harcamalardan dolayı borç yapıyorsun?

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6. Ay sonunda hesabında beklediğinden fazla para kaldı diyelim... 👇

7. Kredi kartı ekstreni açtın ve rakam beklediğinden yüksek, ne yaparsın?

8. Bir borcu tamamen kapattın. İlk hissin ne olur?

Planlı ve kontrollüsün.

Sen, ne kadar borcun olduğunu biliyorsun ve her ay tek tek hesap yapıyorsun. Yaptığın en ufak harcamayı bile yazıyorsun. Ödemelerini takip ediyor, bütçeni ona göre ayarlıyorsun. Bir borcun varken gereksiz harcamaları kısmak sana çok da zor gelmiyor. Bu yüzden borç büyümeden müdahale edebiliyorsun. Borcunun ne zaman biteceğini bilmek, harcama yaparken daha temkinli davranmanı sağlıyor.

Dengeli olmaya çalışıyorsun.

Borç konusunda kendini tamamen sıkmak da, hiçbir şeyi düşünmeden harcamak da sana göre değil. Ne kadar ödeyebileceğini biliyor, gerektiğinde harcamalarını ona göre ayarlıyorsun. Bazen bütçeni aşsan da sonrasında toparlamayı biliyorsun. Bir şey almak istediğinde taksit seçeneğini değerlendirebiliyor ama bunun ileride sana yük olup olmayacağını da düşünüyorsun. Borç senin için korkulacak bir şey değil ama kontrolü kaybetmemeye dikkat ediyorsun.

“Sonra hallederim!” diyenlerdensin.

Sen, harcamalarını her zaman önceden planlamıyorsun. Özellikle çok istediğin bir şey varsa, ödemesini sonradan düşünerek alışveriş yapabiliyorsun. Borç biriktiğinde biraz stres olsan da bir şekilde toparlayacağına inanıyorsun. Burada dikkat etmen gereken asıl sorun, bu küçük harcamaların birikip beklediğinden daha büyük bir rakama dönüşmesi!

Rahatına düşkünsün!

Borç konusunda kafanı fazla yormayı sevmiyorsun. Bir ödeme geldiğinde önce durumuna bakıyor, gerekiyorsa başka bir harcamandan kısıp hallediyorsun. Son dakikaya bıraktığın şeyler olsa da iş ciddiye bindiğinde çözüm bulabiliyorsun. Harcama konusunda biraz daha düzenli olursan, aslında çok daha rahat edeceksin. Son dakikaya bırakmak yerine, gününde hallederek elinde kalanla idare etmeyi deneyebilirsin.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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